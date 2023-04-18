康怡花園

映灣園

香港鐵路近年不斷擴展，沿線物業受到市民追捧，「鐵路盤」成為市民心中的宜居之所。有經濟學者指，港鐵「鐵路加物業」發展模式，帶動全港各區發展，讓市民可按自身需求，在港九、新界自由選擇居所。有地產業界代表亦指，鐵路深刻改變港人衣食住行，新界「鐵路盤」出行方便，且生活配套齊全，吸引不少人搬入新界。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，一般而言，一個城市人口達400萬，便有需要興建鐵路，疏導交通。以本港為例，鐵路興建初期只有沿線的居民受惠，隨著鐵路由市中心向四周發散，尤其在「鐵路加物業」發展模式下，帶動城市中心以外的住宅、寫字樓及生活配套發展，形成新的生活小區，市民可以選擇「住中環抑或長沙灣」，「通常都係考慮兩個因素，一係返工時間，二係車費……一般愈遠離市中心，租金、樓價就愈便宜。」鐵路發展成熟後，市民可以按自身需求，選擇家居落戶在港島、九龍或新界。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明亦指，「鐵路盤」交通方便，多年來受市民歡迎，「好多人返工都要定時定候，租樓、買樓都會揀近鐵路嘅屋苑，所以鐵路盤無論喺一手樓或二手樓市場，需求一直好高。」他形容「鐵路加物業」的發展模式，深刻改變港人居住和出行模式，變得愈發現代、方便和快捷，「市民可以喺新界居住，每日到九龍、港島返工。」「鐵路盤」帶動城市發展布舉例指，屯門和將軍澳未開通地鐵時，「根本沒太多人願搬過去住，因為離市區太遠，返工好唔方便。」但屯馬線及將軍澳線投入運營後，帶動新區城市發展，現時除了住宅，屯門和將軍澳兩區超市、學校、公園等生活設施一應俱全，「所以而家將軍澳同屯門嘅鐵路盤都好受歡迎，屯門仲配合埋北部都會區發展，未來有好大發展潛力。」被視為「十大藍籌屋苑」中，由港鐵開發或管理的「鐵路盤」佔了兩個，包括鄰近太古站的康怡花園，及東涌站的映灣園。其餘8個「藍籌屋苑」，則包括港島的太古城、海怡半島；九龍的美孚新邨、黃埔花園、麗港城；新界的沙田第一城、嘉湖山莊、新都城，全部都設在港鐵沿線上。所謂「藍籌屋苑」，是借用股票市場「藍籌股」的概念，該詞源於英文「Blue Chip」，意指賭場中金額最大的藍色籌碼。「藍籌股」是形容股票市場中，市值高、具信譽，業績穩定的優質股；「十大藍籌屋苑」則指樓市中，前十個最具份量、同時交投、呎價穩定的私人屋苑。地產業界常據該十個屋苑的成交量，作為樓市交投氣氛的指標。「鐵路加物業」發展模式成功 成外國借鏡例子鐵路建設需要龐大投資，涉數以十年周期的營運、維修和資產更新。在「鐵路加物業」發展模式下，港鐵出資建新線，繼而將沿線土地及物業所獲的部份利潤，彌補各項龐大資金的缺口。「鐵路加物業」亦衍生租賃、物管等穩定收入業務，讓港鐵毋須舉債或公帑補助，亦可維持高水平、可持續的公交服務，同時釋放路線土地的潛力，不但增建房屋，亦建設新社區，這模式使香港的鐵路服務多年來維持世界前列水平，亦是很多外國鐵路希望借鏡的成功例子。毋須舉債或公帑補助港鐵主席歐陽伯權在業界交流中曾說︰「環顧許多其他地區鐵路疫情下的經營及發展狀況，香港行之有效的『鐵路加物業』模式的優點，可說充份彰顯。作為鐵路財務安排的基石，香港的鐵路在疫情間繼續更新、提升資產及設施。期間，國外同業因財困而需政府伸出援手；反觀香港，港鐵仍能夠紓緩社會壓力方面，盡一點力……包括持續提供票務優惠，以及向公司租戶提供數十億元的租金減免，對疫情間的社會經濟、就業，相信起到一定作用。」他又說︰「港鐵近四十五年來成功建設不少新社區，由早期的德福花園和杏花邨，到近年的九龍站和日出康城，以鐵路將人口帶入新市鎮，做到物業發展與車站無縫連接。我們建設的社區陪伴了很多港人成長，亦見證社區設計的演變同進化。」「鐵路加物業」獲得學術研究肯定。美國加州大學柏克萊分校去年11月發表《2022交通研究報告》，對比全球60個城市的公共交通系統，評價社會影響力、基建設施、市場吸引力、效率、創新、綠色交通等，在「公共交通指數」中香港在60個城市中排名第一，位列二、三、四先後為瑞士蘇黎世、瑞典斯德哥爾摩及新加坡。