網上公然招生意「代客扣分」 超速駕駛扣5分收費$6000

即Click星島頭條App睇精采內容

《星島申訴王》收到讀者報料指，有人公然在網上登廣告招攬生意，聲稱為駕駛者「代客扣分」、代上駕駛改進計劃甚至上庭。有職業司機懷疑廣告可能是騙局，呼籲其他司機小心。近日網上出現一個標榜中港代客扣分服務，列明私家車扣3分收取3000元，5分收6000元，更聲稱可代上駕駛改進計劃。該帖文留有一位「陳生」的聯絡號碼，記者假扮兩個身份聯絡「陳生」。「陳生」回覆時均表明1000元一分，先付款後辦理；「陳生」直言「收到信後我會叫人幫你頂，直接扣佢分」。易誤中圈套 畀人笑傻仔記者再以另一身份與「陳生」聯絡，今次是一位有前科、估計會扣10分兼可能需要上庭的客貨車司機。「陳生」收取同樣的扣分費，但上庭便需額外收費2萬元，先交6000元訂金，尾數則可上庭後付清。當收到訂金後，便會即時聯繫「頂包人」，「頂包人」會承認自己為涉事司機，更會教記者如何答覆警方的查問；「陳生」更多次催促記者盡快入帳，以便即時啟動程序。不少職業司機均曾聽聞「代客扣分」。香港的士小巴商總會理事長周國強直指，單憑一個廣告便付款，簡直是一個圈套，最終解決不了問題，更隨時被人笑「傻仔」。對於「頂分」服務的買賣雙方，是否需要負上刑責？法學教授蘇文傑律師表示，雙方均有機會被控妨礙司法公正，這是嚴重刑事罪行。想知道「代客扣分」如何收錢幫人頂包？請即下載星島頭條App瀏覽精采短片。報料熱線91999933