病人組織促「人性化」接待 安排牀位小休 公院急症室逼爆病婦等到死

急症室人滿之患，輸候時間漫長，常遭市民詬病，長期未見改善。時值流感高峰期，一名女子前日到東區醫院急症室通宵等候逾12小時，被發現倒臥在殘廁內離世，死因有待調查。昨天該急症室仍要排隊8句鐘，另外幾間公立醫院也要等4至6小時，大批病人愁眉苦臉。有病人組織促請醫局管以「人性化」接待病人，對特別不適人士，應盡量安排牀位小休，不要讓他們通宵坐櫈受「折磨」。



當局的定點私家醫生診所呈報，流感病類求診率有所上升，在4月2日至8日的一周，流感在每1000個診症的比率為31.0。香港中華醫學會會董楊超發向本報說，近2個月到私家醫生診所診治的流感和新冠個案均明顯增加，以其診所為例，流感個案約佔每日求診者的三分二。香港單日新增218宗核酸檢測新冠陽性個案，及1宗與新冠有關的死亡個案。衛生防護中心指，新冠病毒有輕微反彈之趨。

流感新冠雙夾擊 內科病牀100%使用



流感和新冠雙重夾擊下，多間公立醫院急症室大排長龍。昨午東區醫院急症室的輪候時間，一度需輪候逾8小時，其他醫院如北區醫院和將軍澳醫院，輪候時間亦超過6小時。正值流感高期，醫管局指過去一周，求診市民增加15%，每日有約6000人求診，部份醫院內科病房病牀使用率達100%，甚至達110%。



不適的市民通宵達旦等看醫生，終於等出事。東區尤德夫人那打素醫院周一深夜發稿，指一名患長期病患的58歲女病人周日約11時因發燒和咳嗽，到該院急症室求診，通宵等了12小時，至周一早上11時許獲醫生初步診斷，安排她等候檢查，病人當時情況穩定。至周一下午約12時30分，醫護準備為女事主做檢查，但找不到她，廣播呼喚亦無回應，至下午約1時45分，廣播系統再呼叫亦無回應。至下午4時半，醫護在一間無障礙廁所內發現女事主暈倒，為她做心肺復甦，但她到下午5時06分不治，其死因有待死因裁判官跟進。



香港病人政策連線主席林志釉向本報表示，醫護人員在首兩次呼叫女事主而沒有得到回應時，倘若可以再做多一步，如打電話給病人就會更好。他又建議醫院善用科技，如向沒有陪診人士陪同下的病人派發含智能手帶，如此當病人在等候期間要去洗手間等，醫護都能追蹤他們的實時位置。社區組織協會幹事彭鴻昌則建議在洗手間內安裝智能感應裝置，如使用者在廁格內女長時間沒有動時，則可通知相關職員去留意及處理。



醫管局昨日回應事件，稱東區醫院職員每日會定時到院內洗手間做7次巡查及清潔，其中無障礙洗手間內設有緊急求助鐘，若有人按鐘，洗手間門外有亮燈提示，職員會馬上提供協助，而有關裝置一直運作正常。當局續說會繼續物色適合的新科技，以提升病人安全及醫療服務質素。



林志釉亦促請當局必須「人性化」對待病人，如現時病人經分流後就不可獲退款，但輪候時間太長，應接受非緊急病人退款，讓他們自行看私家醫生。對於通宵等候者，如身體特別不適，「要佢哋坐成晚形同折磨」，建議盡量安排牀位給病人躺下休息。