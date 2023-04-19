離港前視察大中小學 夏寶龍：勿忘黑暴危害

■夏寶龍離港前，昨早曾到訪香港大學。

■李家超表示，夏寶龍對本屆政府的施政表示充份肯定。

國務院港澳辦主任夏寶龍昨日結束一連6天香港考察行程，傍晚乘飛機返回北京前，先後到訪香港大學、柴灣中華基金中學及紅磡灣馬頭涌官立小學。行政長官李家超表示，夏寶龍提到不能忘記2019年「黑暴」、「港版顏色革命」為香港帶來的危害及傷痛。他認同夏所說「遊行並非表達訴求唯一方式」，強調市民可透過電話、信件、電郵、議員等途徑，向政府反映意見。夏寶龍昨早先到訪香港大學，在李家超、中聯辦主任鄭雁雄及教育局局長蔡若蓮等人陪同下，參觀本部校園圖書館、工程學院創科翼等地。夏下午到柴灣中華基金中學參觀，逗留約1小時後，再在李家超陪同下，轉到紅磡灣馬頭涌官立小學參觀。下午4時半，夏與港澳辦副主任王靈桂、安全事務司司長王振民等中央考察團成員，乘專車抵達機場，乘飛機返回北京。李家超：夏寶龍充份肯定本屆政府李家超見傳媒稱，夏早前在國安教育日提到，不能忘記2019年「黑暴」、「港版顏色革命」為香港帶來的危害及傷痛，雖然現時社會表面平靜，但潛伏不少風險，許多社會活動很易被騎劫，香港「不應亂，亦亂不起」，要時刻響起警鐘。對於夏早前指「遊行並非表達訴求唯一方式」，李認同這觀點，形容政府每日收到透過電話、信件、電郵等途徑表達的不同意見，市民亦可透過議員向政府反映意見。至於勞聯日前主動撤回五一遊行申請，李家超指個別人士如擔心遊行被騎劫而自行取消遊行申請，可以理解。李說，夏寶龍對本屆政府過去9個多月的施政表示充份肯定，並勉勵要繼續努力。而交流期間，夏寶龍為人親切，為大家留下深刻印象，相信他未來會繼續來港考察。至於23條立法，李重申是憲制責任，會在今年內、或最遲明年完成。此外，當局會適時公佈區議會改革方案。