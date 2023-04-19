梁志堅︰辣招阻住地球轉 李家超︰樓控措施仍適用

夏寶龍在港考察期間未會見地產建設商會，李家超解釋，夏寶龍行程緊湊，每個環節都有時間及人數考慮，因此未約見地建會。地建會執委會主席梁志堅在另一個場合強調：「無失望，唔緊要，唔係吃不到的葡萄係酸嘅」。

夏寶龍關注港房屋問題



李家超指，房屋是本港「樽頸問題」，即使夏寶龍行程緊湊，他仍到中環展城館，了解北部都會區及交椅洲人工島計劃，而這兩個計劃正可為本港提供充足的土地。



梁志堅表示，地建會個別會員能在不同場合見到夏寶龍，相信夏了解業界意見。他指，疫情三年，本港經濟大受打擊，社會要先關注經濟，「地產屬次要，經濟好、樓市先會好」。



對於梁志堅指，樓市「辣招」已「名存實亡」、「阻住地球轉」，建議政府「撤辣」或「減辣」，李家超重申，政府評估後，認為現時樓市措施仍適用。