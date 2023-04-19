天文台：惡劣天氣料影響文憑試開考

第八場四班一六五○米。來到馬季下旬，本來選重心宜避開一些季內拼搏多且已交代的馬，但今次對季內第十度出戰的「成才」有點憧憬，原因有三。首先，「成才」一直表現穩定，尤其上仗因出閘稍慢而未能採用擅長的前置跑...

2023-04-19