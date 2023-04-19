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天文台：惡劣天氣料影響文憑試開考

2023-04-19 列印
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中學文憑試筆試本周五開考，天文台預測當日，將間中有驟雨及狂風雷暴。據考評局安排，當發出黑色暴雨警告時，公開考試會延期。考評局提醒考生，出發去試場前，應留意有關考試安排宣佈。

天文台指，一股偏南氣流為廣東沿岸帶來驟雨，預測本港稍後會受低壓槽影響，周三至五都會有雨及雷暴。文憑試周五筆試開考，第一科考英文。據考評局安排，當天文台發出八號或以上的熱帶氣旋警告，或黑色暴雨警告時，通常所有公開考試會延期舉行。

考評局提醒考生出發去試場前，應留意電台、電視、考評局網頁有關考試安排宣佈。

考生亦應考慮人身安全，如有實際困難未能到指定試場，須於開考前與考評局聯絡，局方會按實際情況作考慮。
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