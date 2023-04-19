河套區方艙醫院內車禍 4傷1昏迷

在落馬洲河套區方艙醫院，1輛載有4名保安員的高爾夫球車，昨中午在轉彎時突失控，撞向圍板並翻倒。其中坐前座的女保安被拋出車外，頭部重傷昏迷送院；另1男2女則分別額頭、背及手腳受傷，送院治理。



事發地點為未啟用的河套區方艙醫院，正展開興建工程，4名傷者為上址保安。65歲保安男主管當時駕駛場內高爾夫球車，接載3名女保安到不同當值崗位。高爾夫球車駛至近3號閘口轉彎位時，疑輾過碎石，導致車輛突然失控撞向圍板。



坐前座的65歲姓黃女保安更被拋出車外，頭部重創昏迷，而坐後座52歲姓楊女保安背痛、額頭痛及呼吸困難、65歲姓彭女保安右手及下巴痛，而男司機則頭傷流血。重創女保安衣衫染血，與其他傷者送醫院治理；警方正調查意外原因。