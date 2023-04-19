近9成新冠康復者記憶力倒退

不少新冠康復者會出現「腦霧」等後遺症。有機構今年2月訪問617名受訪者，發現有6成受訪者指，過去1年曾確診新冠肺炎，其中近6成人自覺有腦霧徵狀；調查亦發現近9成受訪者，出現記憶力問題。



曾確診受訪者中，近7成人「腦霧」的情況，更持續1個月以上至1年時間。



另外，調查亦發現近9成受訪者，出現記憶力問題 ，逾5成人「曾試過突然忘記想說的話及想做的事」，超過4成受訪者則稱自己會「無記性」、「突然記不起密碼」。機構呼籲市民，及早關注與維持腦部健康。