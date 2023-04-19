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情侶疑財困燒炭亡 母上門揭發悲劇

2023-04-19 列印
■警方到場調查檢獲遺書。尹敬堂攝
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藍田平田邨昨晚揭發雙屍命案。警方接獲1名女子報案，指其子反鎖在平信樓一單位內，救援人員到場破門入屋，發現1男1女昏倒上址，旁邊有一盤燒過的炭，當場證實死亡。據悉男女死者均34歲，為情侶關係。警方封鎖現場調查並檢獲遺書，內容提及因財困而萌生死念，，案件暫時列作「自殺」。
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