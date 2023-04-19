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米埔現全球新水母物種

2023-04-19 列印
■新水母命名為「米埔三槳水母」，是中國水域首次發現有的箱形水母新物種。
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浸會大學領導的團隊在米埔自然保護區，發現一個箱形水母新物種，並命名為「米埔三槳水母」，是首次在中國水域發現有箱形水母新物種，同時令全世界三槳水母科的物種數目，增加至4個。

研究團隊在2020至2022年的夏天，在米埔自然保護區一個鹹淡水基圍蝦塘，採集到箱形水母樣本，發現這個新物種，屬於箱形水母綱的三槳水母科，牠們的身體透明，平均體寬1.5厘米。
  身體有4隻角，每隻角均連接3條每條長約10厘米的觸手，觸手基部各有一個扁平的槳狀結構，猶如一支船槳，令箱形水母收縮身體時，產生強大推力。描述新物種的論文已刊登於國際學術期刊《Zoological Studies》。■由浸大領導的團隊在米埔自然保護區發現新水母物種。
■由浸大領導的團隊在米埔自然保護區發現新水母物種。
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