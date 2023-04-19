懲署與8大簽備忘錄 助在囚學生升學

懲教署與8所教資會資助大學簽訂合作備忘錄，協助希望持續進修的在囚大學生繼續學業。懲教署可為有悔意的在囚學生，在學習上提供更全面的支援，包括為有需要的學生安排學分轉移，協助他們在獲釋後，繼續在所屬大學修讀課程。



見證簽訂備忘錄的保安局局長鄧炳強指，簽訂備忘錄可讓在囚青少年繼續學業，成為有抱負和具正向思維的人。大學校長會召集人、嶺南大學校長鄭國漢教授表示，更多青少年在囚人士將在各教資會資助大學的協助下，獲得持續教育的機會。