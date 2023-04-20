屯門■屯門青雲路一工廈天台太陽能板被強風吹脫，飛墮街上擊中途經私家車。

馬鞍山■在狂風暴雨下，於牛押山行山跌傷的男子送院。

沙田■沙田正街一商場行人天橋一列10米長圍板被強風吹塌，6名途人走避不及被擊傷送院。

香港昨天受急風勁雨侵襲，風力一度高達每小時100公里，屬天文台陣風強度最高級別。沙田有多塊木圍板被橫風吹塌，6名途人被擊中受傷，另有太陽能板從高空墮下，擊中行駛中的私家車。天文台預料，今明兩日仍有驟雨及狂風雷暴，市民外出要小心。天文台一早預測昨天風雲變色，早上多個地區陰雲密佈，颳起勁風，滂沱大雨，街上忘帶雨傘的行人措手不及，匆忙走避，衣衫盡濕。天文台昨早9時15分發出特別天氣提示，指隨後一兩小時廣泛地區或下大雨，其後10時15分發出黃色暴雨警告，指廣泛地區錄得或預料有每小時雨量逾30毫米的大雨，且雨勢或持續。天文台亦預料猛烈陣風吹襲香港，呼籲身處室外的市民立刻到安全地方躲避。尖沙咀陣風每小時100公里在10時30分至11時許期間，天文台在尖沙咀天星碼頭錄得每小時約100公里的猛烈陣風，在大澳、長洲和中環碼頭亦錄到每小時約90公里的風速。天文台科學主任譚曉晴向本報解釋，昨早一道位於廣東西部的強雷雨帶向東移動，影響包括香港在內的珠江口一帶，帶來一陣猛烈陣風。她說，猛烈陣風指風力達每小時90公里的陣風，屬天文台量度陣風強度的最高級別，本港不常見，對上一次記錄在7個月前、去年9月18日於大澳錄得。狂風暴雨吹襲期間，沙田廣場通往沙田中心的行人天橋多塊木板於11時許被風吹倒，途經的1男5女被擊中受輕傷，其中4人送入威院治理。在屯門，一部私家車行經青雲路時，被一幅高處墮下的太陽能板擊中車頭，擋風玻璃及車頭損毀，幸無人受傷。運輸署一度封閉青雲路部份慢線。在西貢大洞禾寮村，一村屋天台的金屬摺枱疑被強風吹起，懸掛在屋外一棵約10米高大樹上，村民見情況危險，12時許報警求助。消防員到場登上村屋天台，利用工具將摺枱移到地面。另外，銅鑼灣道148號國安公署對面一棵約10米高、直徑30厘米的大樹有樹椏折斷，塌下至行車線，消防員到場將樹椏鋸斷移回路邊，事件中無人受傷。天文台指出，雖然強雷雨已離開香港，但一道低壓槽仍持續影響廣東沿岸，為該區帶來不穩定天氣，預料今明兩日仍有驟雨和狂風雷暴，雨勢有時頗大，周五間中有驟雨和雷暴，料稍後低壓槽會減弱，但周末至下周初仍有幾陣驟雨。