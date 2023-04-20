九巴九十周年承先啟後 駛向綠色新年代

自1933年成立以來，九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴）與香港同舟共濟九十載，一起見證及參與社會的發展和演變，齊步成長。作為香港交通建設的重要部分，九巴堅持與時並進，目標於2040年成為零排放車隊，帶領行業邁向碳中和，同時致力應用創新科技，以智能服務推動香港發展為智慧城市。在慶祝九十周年之際，九巴秉持可持續方針營運，冀承先啟後，再創新猶，駛向綠色新年代。無懼挑戰 持續提升巴士網絡競爭力踏入第9個10年，九巴會繼續提供最便捷和物有所值的公交服務，包括採取措施提升整體巴士網絡的競爭力，及透過「九巴月票」和轉乘計劃，讓乘客享用四通八達的巴士網絡及車資優惠。九巴亦配合新發展區、過渡性房屋等落成，開辦新路線，加強服務，日後會因應北部都會區等發展，以九巴龐大的服務網絡，帶動人口流動，推動新區建設。拓展新能源車隊 轉型綠色運輸在締造可持續發展城市的大前提下，發展新能源車隊為九巴轉型為綠色運輸的最重要舉措之一。九巴已有30部純電動單層巴士投入服務，為市民提供零排放的乘搭體驗。九巴首部純電動雙層巴士亦已交付，料年內有52部純電動雙層巴士可投入運作，計劃於2027年增至500輛電動巴士，並在屯門及大埔興建兩座電動巴士多層車廠，冀2040年全線提升為新能源車隊，帶領本港公共運輸業邁向綠色新時代。近年九巴持續引進創新科技減碳節能，如自行研發配備太陽能發電裝置雙層巴士，為行業訂下新標準。九巴亦利用巴士車廠、巴士站等位置裝設太陽能板，全方位實施減碳政策，支持政府實現2050年達成碳中和的目標。除環保車隊，九巴近年更引入多項安全裝置，其中透過巴士智能系統及5G科技，進一步監察及提升行車安全。智能服務推動智慧城市發展為促進智慧城市發展，九巴積極利用科技提升巴士服務。2016年九巴推出全新版本的手機應用程式「App1933」，透過大數據分享，提供「實時預計車程」、「巴士預計到站時間」、「上落車提示」等功能，並設有人工智能「即時對話」服務，不分晝夜即時回覆乘客查詢。現已有逾600萬名用戶下載App1933，是香港其中一個最受歡迎的智能手機應用程式。2022年九巴車隊啟動5G升級工程，為乘客提供免費5G Wi-Fi服務。在電子支付的大趨勢下，九巴全線車隊已配置多元化電子支付系統「e度嘟」，接受多達11種電子支付方式，為全港公交之最。關愛員工 建健康共融工作環境作為全港最大型專營巴士服務營運商，九巴的工作團隊有逾1.2萬人。九巴唯才是用，構建讓員工能發揮所長的工作環境，提供良好薪酬福利外，亦透過獎勵計劃、成立興趣小組等，建立「九巴大家庭」的良好氣氛。另一方面，九巴致力構建共融社會，多年來主動以靈活的招聘模式聘請傷健、非華裔和退休人士，如聘請匡智會畢業生清潔巴士，以及聘請非華裔人士擔任車長等。對於培育業界人才，九巴亦不遺餘力。早於60年代，九巴已開設司機訓練班，及於1972年成立學徒訓練中心。2022年1月，九巴學院正式成立，合併及擴充九巴車長訓練學校及九巴技術訓練學校，成為本港首間獲資歷架構認可為專營巴士維修人員及車長提供專業訓練課程的機構。肩負社會責任 關懷長者青年九巴作為香港社會一員，積極支持各類公益活動，了解社區需要，聯繫公眾，為香港社會注入活力。九巴針對長者和青年兩大群體推出各項計劃，包括研發巴士系統，以八達通識別走失的認知障礙症長者；與匡智會合作，為有特殊教育需要學生提供多元化實習機會，讓他們一展所長等。九巴由成立之初只有一百多輛巴士，發展至現今有4,000輛巴士的車隊，行走433條路線，服務範圍覆蓋港九新界，每日為超過260萬人次提供巴士服務。未來九巴會繼續堅守服務市民的初心前行，為市民提供安全，可靠和物有所值的巴士服務，同時肩負社會企業責任，落實可持續發展，載市民前往綠色運輸新一篇。