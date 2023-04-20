獨家揭港版真人「翠絲」悲慘一生

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一宗醫院急症室內輪候睇病等到死事故，揭露真人版「翠絲」悲慘一生。《星島申訴王》獨家揭發，死者是58歲的變性人「阿鍾」，她大半生活在男兒軀殼中，近年終於完成變性手術，遺憾只能短暫享受數年真女人光景便撒手塵寰。《星島申訴王》到「阿鍾」生前住所了解，並接觸到與她相熟的鄰居張先生。張先生帶記者進入單位，了解「阿鍾」大半生「女兒心鎖在男兒身」的心路歷程。單位內只有簡單用具，熱水壼、數個不鏽鋼碟，三條水晶鏈及一個細如指甲般的金元寶。晾衣架上還掛着她生前最喜歡的三件連身裙，枱邊有一個大藥箱，裏面擺滿大量醫院開出的藥物，估計她生前身體狀況不佳。想知道「阿鍾」生前點滴，請立即下載《星島頭條》App瀏覽。報料熱線91999933