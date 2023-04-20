認可醫務化驗服務 信心和質素的保證

若一間醫務化驗所通過客觀評審而取得「香港實驗所認可計劃」的認可資格，即代表其提供的化驗服務具備特定水平，可給予公眾信心和質素的保證。
醫務化驗服務面面觀
認可諮詢委員會轄下醫務化驗工作小組主席陳鉅發醫生指出，醫務化驗服務主要分為數大範疇，包括血液學、生物化學、微生物學、免疫學等。每一範疇的化驗工作有各自所需的設備和指定程序，由醫務化驗師負責把病人的樣本進行化驗，得出結果後編制報告供醫生診症上參考。他補充說：「醫務化驗在診斷疾病和評估治療是否有效方面發揮重要作用，例如化驗結果發現病人的排泄物帶血，醫生便會考慮建議病人做進一步檢驗（例如內窺鏡檢驗、抽取組織化驗等），深入分析是否有患癌或其他健康問題。」
認可資格 = 優質「品牌」
陳鉅發醫生亦是一間主要為醫院服務的認可私營醫務化驗所的主管，他以「品牌」來形容認可資格，讓服務使用者可簡易並清楚地在選擇醫務化驗所時作出區別。他認為參與「香港實驗所認可計劃」最大好處是把醫務化驗所的整體營運系統化，維持高質素的服務，「有關計劃為醫務化驗所的管理和日常運作加以規範，並鼓勵執行上持續優化。其中，負責醫務化驗的人員雖然都是嚴謹認真的人，時刻避免犯錯，但當偶有失誤時仍能主動迅速地採取有效補救方法，並懂得汲取教訓，避免問題日後再次發生。」
香港檢測和認證局成員侯元琪是一間私營醫務化驗所的主管，她所屬的醫務化驗所早於2011年已取得認可資格。她說，由於認可準則包含化驗人員資歷、儀器、物料、方法和環境等廣泛要求，她的醫務化驗所須經一番努力才成功獲取認可資格，並要恒常接受認可當局的監督。
侯元琪比喻認可的評審過程如考牌，並分享了她一些相關經驗：「香港認可處每年都會派人到我們的醫務化驗所進行覆核，確認化驗服務的質素水平達標。這對我的團隊而言是一種無形動力，要堅持學習進修並不斷自我完善，以持續提供優質的化驗服務。」她表示，由於認可資格有一定的認受性，很值得同業投放資源於其中，並高興得悉認可醫務化驗所的數目由2020年底時約36 間，在短短兩年多大幅增加至目前的57間。
陳鉅發醫生和侯元琪均表示，坊間有些醫務化驗所可能基於種種原因，並無申請認可資格，但這不等同說它們的管理欠缺完善或技術能力較差，有信心各醫務化驗所均會致力提供可信賴的化驗服務。然而，認可制度透過第三方獨立評審一間醫務化驗所各方面的表現，確立認可資格，其化驗結果的準繩和有效性得到保證，足以令服務使用者安心。
COVID-19疫情中的醫務化驗服務
侯元琪所屬的醫務化驗所是政府認可進行COVID-19核酸檢測的本地醫療檢測機構之一。她回顧疫情期間，她的醫務化驗所面對不少挑戰，對團隊中各人的支持和付出表示無限感激，「無論疫情有多嚴峻，鑑於醫務化驗的專業服務性質，既不能暫停以免影響醫生適時跟進病人情況，也無法居家進行工作，而同事們並無怨言，如常返回化驗所緊守崗位。有個別同事甚至擔心遭受感染而可能連累家人，選擇放工後不回家，租酒店或其他地方暫住。此外，我們的醫務化驗所在疫情高峰期間，每天均接獲大量COVID-19核酸檢測的樣本，各同事更願意在原來放假的日子加班工作，以應付龐大的化驗需求，服務社群。」
「香港實驗所認可計劃」（HOKLAS）知多少
「香港實驗所認可計劃」是由創新科技署的香港認可處負責管理。該計劃就醫務化驗這一測試類別，根據ISO 15189《醫務化驗所－質量及能力的要求》的國際認可準則，涵蓋管理和技術層面（例如有效的管理制度、嚴格遵從和清楚記錄每項測試步驟等），進行評審並向那些能夠達致要求的醫務化驗所發出認可資格。
「香港實驗所認可計劃」屬自願參與性質，而現時全港共有57間醫務化驗所取得有關計劃下不同化驗項目範圍的認可資格，當中27間是私營醫務化驗所，其餘為附屬於衞生署、公私營醫院或本地大學的化驗單位。醫務化驗所獲取認可資格後，仍須接受定期評審，確保持續符合應有的專業技術水平。
（資訊由香港檢測和認證局提供）