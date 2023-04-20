認可醫務化驗服務 信心和質素的保證

■認可諮詢委員會轄下醫務化驗工作小組主席陳鉅發醫生指醫務化驗所參與認可計劃的最大好處是把整體營運系統化，維持高質素的服務。

■陳鉅發醫生指出，醫務化驗主要分為數大範疇。

■私營醫務化驗所主管侯元琪指認可資格有一定的認受性，很值得同業投放資源於其中。

■侯元琪表示在COVID-19疫情期間，她的醫務化驗面對不少挑戰，感謝同事們的支持和付出。

如欲查閱認可醫務化驗所的名單，可登入香港檢測和認證局網頁。

經歷三年COVID-19疫情的洗禮，相信大家會更注重和珍惜健康。當有病求醫時，醫生會因應需要建議病人進行某些檢驗項目，以進一步了解身體狀況，藉有關檢驗結果協助作出診斷或監察治療的成效。因此，要做到對症下藥，準確可靠的醫務化驗服務至為重要。若一間醫務化驗所通過客觀評審而取得「香港實驗所認可計劃」的認可資格，即代表其提供的化驗服務具備特定水平，可給予公眾信心和質素的保證。醫務化驗服務面面觀認可諮詢委員會轄下醫務化驗工作小組主席陳鉅發醫生指出，醫務化驗服務主要分為數大範疇，包括血液學、生物化學、微生物學、免疫學等。每一範疇的化驗工作有各自所需的設備和指定程序，由醫務化驗師負責把病人的樣本進行化驗，得出結果後編制報告供醫生診症上參考。他補充說：「醫務化驗在診斷疾病和評估治療是否有效方面發揮重要作用，例如化驗結果發現病人的排泄物帶血，醫生便會考慮建議病人做進一步檢驗（例如內窺鏡檢驗、抽取組織化驗等），深入分析是否有患癌或其他健康問題。」認可資格 = 優質「品牌」陳鉅發醫生亦是一間主要為醫院服務的認可私營醫務化驗所的主管，他以「品牌」來形容認可資格，讓服務使用者可簡易並清楚地在選擇醫務化驗所時作出區別。他認為參與「香港實驗所認可計劃」最大好處是把醫務化驗所的整體營運系統化，維持高質素的服務，「有關計劃為醫務化驗所的管理和日常運作加以規範，並鼓勵執行上持續優化。其中，負責醫務化驗的人員雖然都是嚴謹認真的人，時刻避免犯錯，但當偶有失誤時仍能主動迅速地採取有效補救方法，並懂得汲取教訓，避免問題日後再次發生。」香港檢測和認證局成員侯元琪是一間私營醫務化驗所的主管，她所屬的醫務化驗所早於2011年已取得認可資格。她說，由於認可準則包含化驗人員資歷、儀器、物料、方法和環境等廣泛要求，她的醫務化驗所須經一番努力才成功獲取認可資格，並要恒常接受認可當局的監督。侯元琪比喻認可的評審過程如考牌，並分享了她一些相關經驗：「香港認可處每年都會派人到我們的醫務化驗所進行覆核，確認化驗服務的質素水平達標。這對我的團隊而言是一種無形動力，要堅持學習進修並不斷自我完善，以持續提供優質的化驗服務。」她表示，由於認可資格有一定的認受性，很值得同業投放資源於其中，並高興得悉認可醫務化驗所的數目由2020年底時約36 間，在短短兩年多大幅增加至目前的57間。陳鉅發醫生和侯元琪均表示，坊間有些醫務化驗所可能基於種種原因，並無申請認可資格，但這不等同說它們的管理欠缺完善或技術能力較差，有信心各醫務化驗所均會致力提供可信賴的化驗服務。然而，認可制度透過第三方獨立評審一間醫務化驗所各方面的表現，確立認可資格，其化驗結果的準繩和有效性得到保證，足以令服務使用者安心。COVID-19疫情中的醫務化驗服務侯元琪所屬的醫務化驗所是政府認可進行COVID-19核酸檢測的本地醫療檢測機構之一。她回顧疫情期間，她的醫務化驗所面對不少挑戰，對團隊中各人的支持和付出表示無限感激，「無論疫情有多嚴峻，鑑於醫務化驗的專業服務性質，既不能暫停以免影響醫生適時跟進病人情況，也無法居家進行工作，而同事們並無怨言，如常返回化驗所緊守崗位。有個別同事甚至擔心遭受感染而可能連累家人，選擇放工後不回家，租酒店或其他地方暫住。此外，我們的醫務化驗所在疫情高峰期間，每天均接獲大量COVID-19核酸檢測的樣本，各同事更願意在原來放假的日子加班工作，以應付龐大的化驗需求，服務社群。」「香港實驗所認可計劃」（HOKLAS）知多少「香港實驗所認可計劃」是由創新科技署的香港認可處負責管理。該計劃就醫務化驗這一測試類別，根據ISO 15189《醫務化驗所－質量及能力的要求》的國際認可準則，涵蓋管理和技術層面（例如有效的管理制度、嚴格遵從和清楚記錄每項測試步驟等），進行評審並向那些能夠達致要求的醫務化驗所發出認可資格。「香港實驗所認可計劃」屬自願參與性質，而現時全港共有57間醫務化驗所取得有關計劃下不同化驗項目範圍的認可資格，當中27間是私營醫務化驗所，其餘為附屬於衞生署、公私營醫院或本地大學的化驗單位。醫務化驗所獲取認可資格後，仍須接受定期評審，確保持續符合應有的專業技術水平。（資訊由香港檢測和認證局提供）