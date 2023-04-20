賣旗日申請表增「國安」條款 社署有權撤銷許可證

社會福利署近日更新「賣旗日」申請表，加入「國家安全」條款，列明賣旗收入，不可從事或支持違法及不利國家安全行為和活動，若社署發現申請機構曾經或正參與危害國家活動，或聘用不利國安的服務供應商，可撤銷賣旗日許可證。



社署表示，暫時沒有發現任何機構，從事不利於國家安全活動。



社署指，去年已在申請表列明，不能將賣旗收入用於從事或支持違法行為或活動，今次是更具體說明要求。