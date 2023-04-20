特首率議員赴大灣區考察 梁振英斥狄志遠為長跑請假

狄志遠昨午回應指，自己60歲退休後開始做運動，完成世界六大馬拉松，是他的「人生計劃」，目前已完成柏林、東京及芝加哥馬拉松，又反問「如果連人生目標都堅持唔到，我點同個孫示範呢？」
狄志遠：缺席不等於搞對抗
他又稱，「大灣區好多機會」、「日日都可以傾」，不相信今次是唯一機會，而他在議會一直倡議大灣區安老政策，不認同缺席考察，等於不忠誠、搞對抗。
梁振英昨傍晚再發文「追擊」，認為狄志遠的解釋「愈描愈黑」，「有不少人因為要完成跑馬拉松或環遊世界的『人生計劃』」而提早退休，請狄志遠議員考慮一下。」
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