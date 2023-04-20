的士意外日均10宗 涉事司機大多年長

本港近年頻繁發生涉及長者的士司機的意外，署理運輸及物流局局長廖振新昨表示，就年長司機體格檢驗安排，主要建議內容已有共識，預計年中前開始諮詢工作。



過去3年，每月平均有約300宗涉及的士的意外，當中近半涉及60歲或以上的司機。廖振新表示，運輸署已於去年6月成立專家小組，以檢視現行《規例》所指明，司機的疾病或身體傷殘、現行體格檢驗證明書的內容，以及司機的體格檢驗安排等，並提供相關的專業意見。他稱就年長司機體格檢驗安排的主要建議內容已有共識，預計年中前開始進行諮詢工作，就建議的可行性及對業界的影響等聽取意見，以盡快敲定檢討結果，及具體推行細節。