職安健三讀通過修訂 最高罰款增至千萬

超過20年未曾檢討的《職安健條例》，昨在立法會大會三讀通過修訂，涉及極嚴重職安健違法行為的罪行，最高罰款由現時50萬元，提升至1000萬元。有議員希望修例後，法庭可判處違例人士具阻嚇性刑罰。



修例後，涉及極嚴重職安健違法行為的罪行最高罰款，由現時50萬元提升至1000萬元；刑期由1年提高2兩年。法庭量刑時，須考慮被定罪者的財務資料。

刑期由1年提高至2年



工聯會議員陸頌雄表示，希望未來法庭判刑貼近社會期望，避免再縱容違反條例的僱主，又認為1千萬罰款並不苛刻，僅夠彰顯公義。



地產及建造界議員龍漢標則認為，1000萬對中小企是天文數字；自由黨則認為政府應加強宣傳及巡查，不應只提高罰則。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局會確保蒐證和檢控精準到位，爭取法庭判處合理及具阻嚇性的刑罰。