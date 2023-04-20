修例後，涉及極嚴重職安健違法行為的罪行最高罰款，由現時50萬元提升至1000萬元；刑期由1年提高2兩年。法庭量刑時，須考慮被定罪者的財務資料。
刑期由1年提高至2年
工聯會議員陸頌雄表示，希望未來法庭判刑貼近社會期望，避免再縱容違反條例的僱主，又認為1千萬罰款並不苛刻，僅夠彰顯公義。
地產及建造界議員龍漢標則認為，1000萬對中小企是天文數字；自由黨則認為政府應加強宣傳及巡查，不應只提高罰則。
勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局會確保蒐證和檢控精準到位，爭取法庭判處合理及具阻嚇性的刑罰。
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2023-04-20
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2023-04-19
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2023-04-20
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2023-04-20
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