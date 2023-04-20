逾百港青及非華裔訪大灣區機構

﻿由油尖旺民政事務處、油蔴地街坊會、旺角區少年警訊合辦及油尖旺區校長會協辦的「油尖旺多族裔青少年 大灣區共融科創探索交流團」早前舉行，逾150名團員，包括20多名來自9個非華裔族裔學生，走訪多個機構，親身走進大灣區，感受急速的發展，及體驗科創如何改善生活，及青年在內地升學和發展的階梯。

助兩地青少年共融



交流團到訪港珠澳大橋應急救援指揮中心、珠海航發太空中心、粵港澳現代農業園、海泉灣度假城、廣州南沙民心港人子弟學校、東江集團控股有限公司、城市規劃展覽館，以及深圳市公安局交通警察局。



團長張家豪指，交流團能加強兩地青少年共融和交流，啟發香港青少年對國家歷史文化及科技創新的興趣，讓同學親身感受大灣區科技創新，找到自己的興趣範疇，思考未來發展的道路。﻿

