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8店涉售值24萬元冒牌香水

2023-04-20 列印
■海關檢獲約2000件懷疑冒牌名牌物品。
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海關早前接獲舉報，指有店舖售賣懷疑冒牌香水，昨採取執法行動，突擊搜查8間分別位於藍田、深水埗、葵涌等的店舖，及一個位於長沙灣的工廈單位，檢獲約2000件懷疑冒牌名牌物品，冒牌化妝品及香水涵蓋多個品牌，包括Chanel、Dior、Gucci和YSL等，估計市值約24萬元。
2男8女被捕

2男8女被捕，包括2名店舖負責人和8名售貨員，涉嫌違反《商品說明條例》；海關會將涉案貨品送往政府化驗所測試，以確定安全性。
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