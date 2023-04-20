首個凡爾賽宮虛擬展覽開幕

文化博物館與法國凡爾賽宮合作，舉辦全球首個凡爾賽宮沉浸式虛擬展覽「虛擬凡爾賽宮之旅」，使用多項創新裝置，將視覺、聽覺及嗅覺的感官融入展覽，如觀衆可聽到由高科技合成模擬路易十四的聲音，向觀眾致歡迎詞；可以嗅到法國調香大師弗朗西斯．庫爾吉安，為凡爾賽宮創製、名為「皇家喜悅」的香氣，以國王最愛的橙花為基底調製。