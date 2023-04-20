應屆DSE考生壓力水平回落

中學文憑試筆試將於本周五開考。有調查顯示，雖然考生壓力水平回落，但英文科的壓力處高位，料因疫後恢復正常面授課，考生或未能追上落後進度。



學友社於3月訪問762名應屆考生，結果顯示，以10分為滿分，考生壓力平均分為7.01分，較去年同期下跌0.86分，為疫情以來最低位；而處9至10分極高壓力水平的考生比例，亦下跌12.8%至22.7%。機構輔導顧問吳寳城指出，考評局早前精簡部份考試內容及校本評核安排，有助減低壓力，而社交距離措施於3月撤銷，考生可全心投入備試。



但英文科的壓力指數仍維持在7.3分高位。吳解釋，英文為需要較多沉浸學習的學科，但應屆考生自中四起就開始上網課，故導致恢復正常面授課後，考生較難追回落後進度，倍感壓力。