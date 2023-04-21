中大研究發現女性最受困擾 長新冠苦主42萬月經遲性障礙

■市民若要預防確診後患重症，須盡快打疫苗。

新冠病毒在本港肆虐逾三年，估計本港有四、五百萬人曾中招，部份康復者或面對長新冠後遺症。中文大學醫學院訪問逾萬名本港康復者，發現12%長新冠患者出現生殖系統徵狀，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，當中80%為女性。這項研究推算，若有500萬港人曾感染新冠，會有高達42萬人受生殖系統徵狀的困擾。中大醫學院去年7月至12月展開亞洲最大型的長新冠研究，問卷訪問約1萬名新冠康復者的後遺症，他們年齡介乎1至102歲，當中97%疑屬 Omicron 個案。結果發現，最常見徵狀包括認知功能和心理徵狀，包括記憶力減退、集中力下降、思考緩慢、情緒低落及睡眠時間不規律等，有些個案的徵狀更維持長達3年。研究更發現新冠病毒對人體生殖系統造成干擾。調查結果發現，12%長新冠患者出現生殖系統徵狀，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，當中80%為女性。研究團隊估算，若本港有500萬人曾經染疫，則高達42萬名長新冠人士受這些問題困擾，當中約有四分之一人士的人際關係受影響，但過半數沒有求醫，並表示不清楚治療和預防方法。包括月經失調下體疼痛團隊又引述英國大型研究，指出長新冠患者出現性慾減退和射精困難的風險增加超過2倍，其他研究亦發現男性確診後會導致生殖系統賀爾蒙水平嚴重失衡，令人關注感染新冠後的性功能障礙及對生育能力的影響。中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮認為，社會必須及早正視長新冠帶來的負擔，包括加強教育公眾及醫療人員相關資訊，也應透過基層醫療系統支援長新冠患者，有需要時將難治病例轉介予專科跟進，又希望成立長新冠中心集中處理複雜病例，為患者提供全人方式診治外，也有助研發更多診治和預防長新冠的方法。另一方面，市民若要預防確診後患重症，須盡快完成接種新冠疫苗。非優先群組自昨日（20日）起，若要接種新冠疫苗加強劑，需自費到私營市場接種。尚至醫療集團醫務總監郭寶賢表示，復必泰二價疫苗的入貨價不變，香港和非香港居民一樣收費1,880元；他指，目前未收到本地居民自費接種加強劑的預約，但近日確診人數上升，預計未來一個月的預約會增加。疫情方面，本港單日新增227宗核酸檢測陽性病例，及1宗與新冠有關的死亡個案。此外，港府昨日再調整接種服務安排和接種點（詳情見表）。