順應世界趨勢 貴金屬及寶石交易商 註冊制度更保障商家

對於註冊制度的確立，香港珠寶玉石廠商會理事長兼理事冼雅恩先生表示支持及理解，他認為一來是緊貼國際反洗黑錢的標準，二來在立法諮詢方面，政府亦願意聆聽，並有就業界的意見優化制度內容。「香港作為財務行動特別組織（FATF）的成員之一，在履行反恐及反洗黑錢等義務方面確實責無旁貸，而且制定註冊制度實屬世界趨勢，不少國家亦已實施相關制度。」
在打擊洗錢條例被修訂前，政府有向業界諮詢意見，並因應業界意見對新制度作出細節上的調整。冼雅恩先生續指：「海關一直跟業界保持溝通，並有諮詢業界及商會的意見。而在法例細節中，政府確實有回應及跟進業界的要求和意見，務求將註冊制度流程簡化。例如在貴重產品及兩類註冊的定義方面，讓商家更清楚明白條例的各項定義以及執行細節。」
有關確立註冊制度對商家的好處，冼雅恩先生認為：「由於有法例可循，商家在遵行註冊制度的要求時可有所依據，在管理上反而更能保障商家不會誤墮法網。」
最後冼雅恩先生指，為配合註冊制度的執行，商會方面亦有一連串活動及措施讓會員更能了解法例背後的理念，以及在執行時應該如何處理不同情況等等。「就我所知，註冊制度設有過渡期予商家充足時間適應，而商會亦會為會員舉辦講座及培訓，讓前線工作人員對註冊制度整個流程更為熟悉和了解。」