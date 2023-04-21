順應世界趨勢 貴金屬及寶石交易商 註冊制度更保障商家

作為國際金融之都，香港在貿易上享有相當大的自由度。為了避免不法分子利用自由貿易所帶來的便利作出洗黑錢等違法行為，香港政府早前通過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）（打擊洗錢條例），建立了貴金屬及寶石交易商註冊制度（註冊制度），並已於本年4月1日起開始實施及生效。



對於註冊制度的確立，香港珠寶玉石廠商會理事長兼理事冼雅恩先生表示支持及理解，他認為一來是緊貼國際反洗黑錢的標準，二來在立法諮詢方面，政府亦願意聆聽，並有就業界的意見優化制度內容。「香港作為財務行動特別組織（FATF）的成員之一，在履行反恐及反洗黑錢等義務方面確實責無旁貸，而且制定註冊制度實屬世界趨勢，不少國家亦已實施相關制度。」



在打擊洗錢條例被修訂前，政府有向業界諮詢意見，並因應業界意見對新制度作出細節上的調整。冼雅恩先生續指：「海關一直跟業界保持溝通，並有諮詢業界及商會的意見。而在法例細節中，政府確實有回應及跟進業界的要求和意見，務求將註冊制度流程簡化。例如在貴重產品及兩類註冊的定義方面，讓商家更清楚明白條例的各項定義以及執行細節。」



有關確立註冊制度對商家的好處，冼雅恩先生認為：「由於有法例可循，商家在遵行註冊制度的要求時可有所依據，在管理上反而更能保障商家不會誤墮法網。」



最後冼雅恩先生指，為配合註冊制度的執行，商會方面亦有一連串活動及措施讓會員更能了解法例背後的理念，以及在執行時應該如何處理不同情況等等。「就我所知，註冊制度設有過渡期予商家充足時間適應，而商會亦會為會員舉辦講座及培訓，讓前線工作人員對註冊制度整個流程更為熟悉和了解。」