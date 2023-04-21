港島大停電 港燈：工人錯接後備電纜肇禍

港島多區前日凌晨停電48分鐘，備受批評的港燈昨晚終交代原因，港燈營運董事鄭祖瀛先為大停電事件，鞠躬道歉，解釋供電系統在保養維修後，意外接駁到一條沒有記錄的後備電纜，引發短路，觸發自動保護機制，影響電力供應，強調會採取措施，避免類似事件再發生。

輸配電科總經理葉祟泰稱，事發在南區數碼港電力開關站，工程人員當時展開維修保養工程，意外將後備電纜通電，觸發短路致電壓驟降，解發系統自動保護，而後備電纜沒有獨立保護裝置，因此需要長時間隔離，並引發連鎖反應。他說，有關電纜在十多年前的電網改善工程中成為後備電纜，長期維持不通電狀態，現場沒標示有該後備電纜，工程人員使用的電路圖資料，亦無相關顯示，在調試中意外讓後備電纜通電。

無正面回應復電獎金會否回饋公眾



葉祟泰又說，在同一開關站內亦發現另一組沒有保護裝置後備電纜，已即時暫停有關維修工作，工程人員再三確認有關電路圖準確無誤後，會在「後備電纜」資料加上備註，並增加現場標示，提醒工程人員日後要特別留意。至於為何電路圖會遺漏後備電纜，鄭祖瀛表示，是未來研究方向，又透露涉事工程師已在公司工作十多年。



問被及會補償客戶，鄭祖瀛指出，是按《管制計劃協議》行事，賞罰機制不是看單一事件，現會按條約做事。他又說，數碼港是主要電力開關站，若出事會令整個系統都會受影響。港燈會確保同類型事件不會再發生，並會按政府要求，在4星期內提交詳細報告。他又指，南丫島發電廠部份機組亦受影響，需詳細檢查。



據兩電利潤管制協議，一個年度內發生的事故，若平均於65分鐘內恢復供電，兩電可賺額外0.015%獎勵，要至80分鐘或以上才會罰款。周三停電時長48分鐘，意味港燈可「賺盡」0.015%，以去年盈利推算，約為554萬元。港島東立法會議員梁熙認為，應取消復電額外獎勵，但保留停電超過若干時間的罰款。他建議，管制協議應像港鐵一樣，按單一事故處罰。