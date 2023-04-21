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吊船故障 2工人困39樓半天吊

2023-04-21 列印
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中環有吊船工人被困。昨早11時13分，德輔道中4號渣打銀行大廈有兩名清潔工人在外牆的吊船上工作，期間疑吊船故障動彈不得，二人被困39層樓高半空（圖），向同事求助。消防派出高空拯救隊登上吊船控制台，將工人救回安全位置，二人沒受傷。
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