大學科研發現 中藥複方安宮牛黃丸 減低缺血性心腦血管問題治療副作用

了解心腦血管問題與治療黃金期心腦血管問題於香港最常見致命成因中居第三位，常見的成因是心臟肌肉的血液供應減少，繼而出現心悸、呼吸困難、嘔吐、胸悶、眩暈、暈厥等症狀，嚴重情況更可致命。因此患者出現症狀後必須在黃金4.5小時內送抵醫院接受治療，否則成效會隨時間降低，增加意外的風險。但據有關資料， 目前只有不到10%的患者可以受惠於相關治療。珍貴天然中藥炮製 功效顯著安宮牛黃丸傳統方起源於清代名醫吳鞠通所編著《溫病條辨》內，當時因減輕流行病徵而研發出來，成功解救百姓，從此聲名大噪，流傳數百年。傳統複方內含11味藥，具清熱及開竅功效，主治邪入心包的患者 （「心包」意指心臟外包膜）有助消除神志錯亂、高熱不退等徵狀。最新研究 安宮牛黃丸有助延長治療黃金期突發性心腦血管問題治療分秒必爭！早前有大學採用安宮牛黃丸進行藥理研究，用動物模擬了缺血性心腦血管發作後5小時延遲治療的情況。研究成果顯示在缺血性心腦血管發作後兩小時內，口服相當於成人服用一粒劑量的安宮牛黃丸，有助爭取多半小時的治療黃金期，可減少缺血性心腦血管問題溶解治療副作用及死亡率。安宮牛黃丸在依照說明書中的服用量使用是安全的，但建議先諮詢註冊中醫師並遵醫囑使用。相關研究成果已在科學雜誌《中國醫學》#發表。#研究項目發表於2023年1月15日。研究團隊早前已經證實持續一周每天服用1粒安宮牛黃丸，不會傷害肝臟及腎臟，也沒有觀察到重金屬殘留超標的現象（建議先諮詢註冊中醫師並遵醫囑使用）。北京同仁堂百年傳承御藥古方當年向清宮供御藥的同仁堂接續生產安宮牛黃丸，經過多次修訂整理把其記載於《同仁堂傳統配本》，更被列為疫症首藥。【同仁堂】安宮牛黃丸傳承至今已超過150年，更被授予國家級非物質文化遺產「安宮牛黃丸製作技藝」，彌足珍貴。作為北京同仁堂十大王牌名藥之首，【同仁堂】安宮牛黃丸從鑒藥選材到炮製加工，均遵循「上等、純潔、地道」三大標準，而透過獨門製作工藝包括藥材研磨、均勻混合技藝、蜜丸手工裹金訣竅及蠟丸封蠟技藝等，確保藥性穩定，保持優質藥效，工藝更從不外傳，只此一家。其矜貴之處，莫過於被國家特批許可使用100%天然牛黃及100%天然麝香入藥，合稱「雙天然」成分，以發揮最佳療效。中醫常言道：「千金易得，牛黃難求。」牛黃常用於治療熱病神昏，天然牛黃更是彌足珍貴，堪比黃金，具有清心解毒、化痰開竅、醒神之功效。而麝香則有極強的開竅通閉醒神作用，為醒神回蘇之要藥，最宜閉證神昏。（資料由客戶提供）