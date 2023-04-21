大學科研發現 中藥複方安宮牛黃丸 減低缺血性心腦血管問題治療副作用

了解心腦血管問題與治療黃金期
心腦血管問題於香港最常見致命成因中居第三位，常見的成因是心臟肌肉的血液供應減少，繼而出現心悸、呼吸困難、嘔吐、胸悶、眩暈、暈厥等症狀，嚴重情況更可致命。因此患者出現症狀後必須在黃金4.5小時內送抵醫院接受治療，否則成效會隨時間降低，增加意外的風險。但據有關資料， 目前只有不到10%的患者可以受惠於相關治療。
珍貴天然中藥炮製 功效顯著
安宮牛黃丸傳統方起源於清代名醫吳鞠通所編著《溫病條辨》內，當時因減輕流行病徵而研發出來，成功解救百姓，從此聲名大噪，流傳數百年。傳統複方內含11味藥，具清熱及開竅功效，主治邪入心包的患者 （「心包」意指心臟外包膜）有助消除神志錯亂、高熱不退等徵狀。
最新研究 安宮牛黃丸有助延長治療黃金期
突發性心腦血管問題治療分秒必爭！早前有大學採用安宮牛黃丸進行藥理研究，用動物模擬了缺血性心腦血管發作後5小時延遲治療的情況。研究成果顯示在缺血性心腦血管發作後兩小時內，口服相當於成人服用一粒劑量的安宮牛黃丸，有助爭取多半小時的治療黃金期，可減少缺血性心腦血管問題溶解治療副作用及死亡率。安宮牛黃丸在依照說明書中的服用量使用是安全的，但建議先諮詢註冊中醫師並遵醫囑使用。相關研究成果已在科學雜誌《中國醫學》#發表。
#研究項目發表於2023年1月15日。
研究團隊早前已經證實持續一周每天服用1粒安宮牛黃丸，不會傷害肝臟及腎臟，也沒有觀察到重金屬殘留超標的現象
（建議先諮詢註冊中醫師並遵醫囑使用）。
北京同仁堂百年傳承御藥古方
當年向清宮供御藥的同仁堂接續生產安宮牛黃丸，經過多次修訂整理把其記載於《同仁堂傳統配本》，更被列為疫症首藥。【同仁堂】安宮牛黃丸傳承至今已超過150年，更被授予國家級非物質文化遺產「安宮牛黃丸製作技藝」，彌足珍貴。作為北京同仁堂十大王牌名藥之首，【同仁堂】安宮牛黃丸從鑒藥選材到炮製加工，均遵循「上等、純潔、地道」三大標準，而透過獨門製作工藝包括藥材研磨、均勻混合技藝、蜜丸手工裹金訣竅及蠟丸封蠟技藝等，確保藥性穩定，保持優質藥效，工藝更從不外傳，只此一家。其矜貴之處，莫過於被國家特批許可使用100%天然牛黃及100%天然麝香入藥，合稱「雙天然」成分，以發揮最佳療效。中醫常言道：「千金易得，牛黃難求。」牛黃常用於治療熱病神昏，天然牛黃更是彌足珍貴，堪比黃金，具有清心解毒、化痰開竅、醒神之功效。而麝香則有極強的開竅通閉醒神作用，為醒神回蘇之要藥，最宜閉證神昏。
（資料由客戶提供）