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澳洲2萬人觀日食 港天氣欠佳未能一睹

2023-04-21 列印
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本港昨中午出現日偏食，但因天色欠佳，市民失望未能觀賞。在澳洲西北部則可看到日全食（見圖），沿岸一城鎮約2萬人聚集觀賞。

太空館原安排直播日食過程，但由於多雲有雨，未能觀測。下次在香港出現日偏食，為2028年7月22日。
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