訛稱投資內地股票 損失270萬元 ﻿資深證券從業員 墮投資App騙局﻿

一名資深高層證券從業員，2月期間收到假冒投資交易平台發出的短訊，邀請投資內地股票。受害人在騙徒游說下，下載假投資流動應用程式，先後存入270萬元作投資。警方呼籲市民提防網上投資陷阱。



受害人於2月15日收到假冒「富途牛牛」發出的短訊，邀請他投資內地股票，騙徒隨後以WhatsApp游說受害人，並着受害人下載名為A股通的虛假投資程式作投資。受害人不虞有詐，先後向10個本地銀行帳戶匯入共270萬元。至4月中，受害人向該投資平台取回投資款項被拒，遂報警求助。案件由九龍城警區刑事調查隊第四隊跟進調查。



警方指，連日來收到多名市民舉報，指有騙徒假冒本地持牌平台的股票經紀，慫恿投資內地股票。