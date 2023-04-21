DSE今開考 各界為考生打氣

中學文憑試（DSE）今日開考，各界為考生打氣。教育局局長蔡若蓮邀請「大嘥鬼」及「清潔龍阿德」拍攝短片，鼓勵考生「能夠以好心情，輕鬆面對DSE」；港鐵在多個車站的電子資訊顯示屏發放打氣訊息（圖），「希望聽日唔好咁緊張解錯題，今晚瞓個好覺，搏盡無悔！」



考評局主席容永棋、秘書長魏向東等，日前到供確診新冠考生應考、位於新蒲崗的文理書院（九龍）前校舍視察，開考時考務人員會穿上保護衣，而答卷和考試文具須於完卷時放入密封膠袋及消毒處理等。