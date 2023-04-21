申請「易通行」 服務懶人包3步搞定

█ 車主收到車輛貼後只須按指引貼在擋風玻璃內便可。

█注意車輛貼應該與車cam保持約10cm的距離。

█ 運輸署已在港鐵站及新界民政事務處設立「易通行」諮詢站，方便車主現場登記。

█ 坊間出售的靜電貼或車輛貼支架或會影響車輛貼的讀取效果，宜跟包裝上的指引直接貼於汽車的擋風玻璃內。

█ 車輛貼一旦貼上車上，便不建議撕下，否則天線接觸面會損壞，不能重用。

█ 「易通行」全面實施後，車主駕駛將有更佳的體驗。

車主一致讚賞「易通行」私家車車主︰趙先生我十分支持香港推行「易通行」這種新隧道自動繳費模式，皆因很多時隧道都比較擠塞，尤其是上班上學、或者假日時候，每架車停低繳費的確阻礙時間，香港長遠推行自動繳費有助紓緩塞車情況。

私家車車主︰梁小姐 「易通行」是很好的智能化措施，減少停車繳費的時間，尤其趕時間的時候，份外重要。但我起初都擔心不懂得如何做登記及設定自動繳費戶口，幸好得知運輸署已安排在不少港鐵站設立專櫃協助車主登記，於是便立即前往，在職員幫助下很快便成功設定戶口。要讚揚運輸署提供了眾多支付方式，如銀行自動轉帳、支付寶、PayMe等等，切合不同車主的需要。

運輸署將於5月7日早上5時在青沙管制區（即尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）推行「易通行」服務，讓全港車主踏入過隧道免停車的遙距繳費便捷時代。當局已發出約64萬張車輛貼，當中超過41萬名車主已開立「易通行」戶口。運輸署提醒已收到車輛貼但尚未開立「易通行」戶口的車主，須完成開立「易通行」戶口和設定繳費方式，才可透過「易通行」服務繳付隧道費。如果市民已貼上車輛貼但未開立「易通行」戶口，記得按照文中指南，及早完成有關登記程序，才可成功透過「易通行」服務付隧道費。使用「易通行」有何好處？為配合推動智慧出行，政府收費隧道今年會陸續實施「易通行」不停車繳費服務，全面取代人手及自動收費亭，駕駛人士只需使用「易通行」車輛貼便可輕鬆繳交隧道費，無須於收費亭停車或排隊，省時方便。「易通行」有以下四個主要優點：1. 過隧道繳費時無須停車或排隊，令行車更為暢順；2.支援多種付款方式繳付隧道費，方便駕駛者；3.過隧道時無須轉線，提升道路安全；4.無須月費，運輸署更會為每部已領牌車輛免費提供首張車輛貼。常見問題Q.若擁有多於一架車輛，是否要逐一為每架車輛申請車輛貼？A.車主須為每部車申請車輛貼，而每部車第一張車輛貼由政府免費提供。由於「易通行」戶口可連結多張車輛貼，車主只需開立一個戶口，方便管理。Q.賣車需要移除車輛貼嗎？新車主如何使用已貼在車上的車輛貼？A.不需要。如果你要賣車（或過戶）、更改車輛登記號碼（或留套牌），由於車輛貼是與某一車輛掛鈎，因此車輛即使轉手、或者改變車牌號碼，新車主仍可使用原有的車輛貼，無須移除該車輛貼。新車主只要在運輸署完成過戶手續後，於「易通行」網站或流動應用程式加入車輛，更新戶口資料，就可以正確扣除隧道費。如果新車未有車輛貼，車主就需要為車輛申請車輛貼。Q.如果沒有安裝車輛貼而使用實施了「易通行」的隧道，會有甚麼後果？A.駕駛人士應繼續直駛過隧道，不用停車，其後會收到手機短訊或電郵繳費通知，並須在14個工作天內登入「易通行」網頁或流動應用程式，按指示用信用卡、轉數快或到7-11便利店以現金補交隧道費。在「易通行」的網頁或流動應用程式上，車主只需點選「補交隧道費」，輸入車牌號碼和在運輸署登記的電子聯絡方式，然後輸入一次性密碼。之後會顯示未繳的款項，車主點按「付款」就可以選取所需補交的隧道費款項。車主可以輸入信用卡資料，或者產生繳費所用的二維碼使用轉數快或前往7-11便利店以現金繳費。Q.坊間現有不少靜電貼出現，據稱可方便日後換車時替換車輛貼，是否真的可用呢？A.近日坊間出現不同種類的車輛貼支架或靜電貼，運輸署提醒市民，有關支架或靜電貼或會影響車輛貼的讀取效果，導致未能成功繳付隧道費。而且根據法例，車輛貼必須直接貼於汽車的擋風玻璃內或指定位置。為避免因未能繳付隧道費而引來不便，建議車主按包裝上的指引將車輛貼直接貼於汽車的擋風玻璃內，避免使用其他安裝工具。全港政府收費隧道將會逐步實施「易通行」，透過無線射頻識別技術（RFID），配合自動車牌識別技術，讓車輛毋須在收費廣場轉線、停車及排隊，便可繳付費用。首個推行點為青沙管制區，屆時車主將可享更便捷的駕駛體驗。但記得先做齊以下三步曲：第一步 申請及安裝車輛貼運輸署為全港每部已領牌車輛免費提供首張「易通行」車輛貼，毋須按金、月費及行政費，申請所需資料僅需車主姓名、車牌號碼及車主在運輸署登記的電子聯絡方式（即流動電話號碼或電郵地址）。市民可透過網上、親身或書面申請，收到車輛貼後按包裝上的指引直接貼於汽車的擋風玻璃內便完成。第二步 網上註冊「易通行」戶口及新增車輛按照「易通行」網站hketoll.gov.hk或流動應用程式的指示，完成申請程序。1.在「易通行」流動程式選擇「註冊戶口」，然後選擇「一般車主」（適用於一般車輛車主及商用車車主）*注意：商用車如果由司機繳付，請申請「商用車公司」戶口。2.根據指引填妥戶口資料及電子聯絡方式（電郵地址或香港流動電話號碼）。3.以系統發出至你提供的電子聯絡方式的「一次性密碼」驗證。別忘了要完成以上兩項設定將車輛加入戶口，才可以使用「易通行」戶口付款。4.在「我的車輛」頁面按「新增車輛」。5.輸入車輛登記號碼（即車牌號碼）和「登記車主」在運輸署登記的「電子聯絡方式」，然後按「新增」，並等待「登記車主」同意連結車輛。6.「登記車主」會透過在運輸署登記的電子聯絡方式收到「確認連結車輛」通知，按下連結，然後透過電子聯絡方式收到的「一次性密碼」。7.核對資料後便完成。在「新增車輛」時如收不到「一次性密碼」，或顯示「你輸入的登記車主姓名或電子聯絡方式與我們的紀錄不相符」，可先查看運輸署早前發出的通知信件，根據上面的電子聯絡方式，取得「一次性密碼」完成申請。或可登入運輸署網頁，按網上更改「電子聯絡方式」，並使用「智方便」或「數碼證書」進行身分認證，一般可在一天內完成更新。第三步 設立自動付款車主開戶後，只要綁定信用卡或銀行帳戶，設立自動付款後即可輕鬆繳交隧道費。請跟隨以下步驟設立，便可用信用卡、指定儲值戶口或銀行轉帳支付費用，一勞永逸。1.在戶口主頁內「自動付款」的部分按「設定」。2.可選擇「信用卡」自動付款、從「指定儲值戶口」中扣款，或授權「銀行戶口」直接付款，再按指示完成自動付款設定。你還可以用其他支付方式例如轉數快、八達通、PayMe、WeChat Pay及Alipay等每次增值戶口。