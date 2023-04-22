4.7萬人報考 102名確診者特別試場應試 無懼風雨疫情頂硬上 DSE考生：英文題「唔蝦人」

■鄭同學前日確診，坦言不舒服但稱：「文憑試一生人一次，都要頂硬上。」

■102名確診考生在「指定試場」應試。

■廠商會中學英文科科主任彭小靜表示，整體英文試卷程度與去年相若。

中學文憑試（DSE）昨開考，「打頭陣」的是英文科閱讀及作文考試，考生都無懼風雨及新冠疫情，「頂硬上」應考，其中102名在考試前確診考生，即使可能因不適影響水準，都到指定試場應考；社會各界都紛紛為考生打氣。而今次英文科試題，有考生及資深英文科老師認為未見較艱深，程度與去年相若。英文科合共有47409名考生報名，為最多人考的一科。考評局延續部份防疫安排，考生應考前毋須做快測，但仍要提交健康申報表，進入試場及考試，全程都必須戴口罩。不少考生仍然自發做快測，劉同學坦言，做快測較安心，但不習慣繼續戴口罩，「好似有啲嘢隔住咁」。有考生出門前快測陽性至於新冠確診考生，可前往新蒲崗的文理書院（九龍）前校舍「指定試場」應考，他們事先要致電或電郵考評局登記，自行安排交通，並帶同快測或醫生紙等確診證明到場。考評局指，昨日共有102名確診考生在「指定試場」應試，當中36名考生更是昨日聯絡當局，獲安排到入境處培訓及青少年發展中心的指定試場應考。居住柴灣的洪同學，昨早6時許快測結果陽性，他初時未能順利接通考評局熱線，幸好在開考前趕得及；他考前服用了感冒藥，期望下周初快測能轉為陰性，重返原校試場應考。另一位確診考生鄭同學則前日確診，他坦言「多多少少」會不舒服和影響心情，但稱「文憑試一生人一次，都要頂硬上」，至於不申請改以校內成績評估，堅持應考，因擔心評估等級不準確。考生咁落力，社會各界都為他們打氣，如港鐵在多個車站的電子資訊顯示屏，發出打氣字句「同學加油呀！放鬆心情，好好發揮！」又勉勵「搏盡無悔！」網民亦有大量打氣訊息，「祝各位考生旗開得勝，順順利利」、「永遠support你！」閱讀卷罕現微型小說文體文憑試另一焦點在於試卷的深淺。今年卷一閱讀卷必答部份罕有出現文字較精簡的「微型小說（flash fiction）」文體，主題圍繞「微型小說」創作，選答部份則設較淺的B1及較難的B2部份，考生須二選一，前者的閱讀材料談及國際導盲犬日，後者則引用美國前第一夫人米歇爾的自傳，分享其母親的養育方式如何塑造今日的自己。多名考生表示，整份閱讀卷尚算容易應付「唔蝦人」，未覺較往年試卷困難。廠商會中學英文科科主任彭小靜表示，整體英文試卷程度與去年相若，但部份提問方式較難，如要求考生解釋文中短句的意思，未能推敲詞意的可能會「嚇一嚇」。她指長答題目7題較去年3題多，稱考生若未能在僅有的題目「搶分」，或會影響成績。