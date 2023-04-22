扮外賣員鐵騎販毒 蠱惑情侶落網

一對情侶租用油麻地2個同層住宅單位，作為毒品倉庫販毒，其間男子喬裝外賣員，以偷來的掛假牌電單車「派貨」，供應毒品到西九龍區。警方拘捕一對涉案情侶，檢獲市值約940萬元的毒品。

租屋闢毒倉 檢貨值940萬



警方檢獲各類毒品，包括海洛英、可卡因、冰毒、「K仔」和大麻，市值約940萬元；亦檢獲外賣員制服及外賣袋，相信有人循某些途徑取得有關外賣制服及用品，男疑犯犯案時，會喬裝外賣員作掩飾，將毒品放入外賣袋，並以電單車運送毒品。



被捕情侶分別為48歲男子和49歲女子，當中男子有三合會背景，2人涉嫌販毒罪被捕。被捕男子另涉「車輛盜竊」及「行使虛假文書」罪。