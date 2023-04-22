香港理工大學推動社會進步 回顧輝煌歷史展望燦爛未來

■由理大科研團隊與中國空間技術研究院合作研製的「表取採樣執行裝置」，助國家進行嫦娥探月工程。

理大的歷史可追溯至第二次世界大戰之前。理大前身香港官立高級工業學院於1937年成立，其校舍位於灣仔活道，是香港第一所由政府資助、提供專上程度工科教育的院校。學院當時共有三個學系，開辦的課程包括航海無線電操作、機械工程及建築工程，取錄約七十名學生。二次大戰後，學院於1947年易名為香港工業專門學院，提供全日制及兼讀制課程，以配合社會對受訓技術人員和專業人才的需求。1957年，學院遷往紅磡新校舍，標誌著香港工業教育新的一頁。1972年，香港理工學院正式成立，提供應用為本的教育，早期開辦的課程包括工程、商管、數理、科學、航海及紡織範疇。為應對不斷增加的學術課程和學生人數，學院開展了數個階段的校園擴建工程，最具代表性的「紅磚堡壘」漸見雛型。1994年，學院獲大學及理工教育資助委員會頒授自我評審資格，正式取得大學地位，正名為香港理工大學，矢志成為一所在開拓及轉移知識、提供優質全人教育方面均領先的大學。理大一直與時並進，開拓知識，其突破性科研及創新發明，有助改善人類生活，造福世界。理大亦是全港唯一一所參與國家航天項目的大學，曾參與多項國家太空探索任務。作為最早在內地設立合作辦學項目的本地院校，自1997年至今，理大已培養超過3萬名內地校友，為國家人才培育及科技發展作出貢獻。今天，理大已躋身全球百強學府之列，在2023年度QS世界大學排名中名列第65位，以及在2023年泰晤士高等教育全球最國際化大學位列第六。大學會繼續引領理大成員在自己的專業追求卓越，以彰顯大學校訓「開物成務 勵學利民」的精神，並通過專業的教學、科研和知識轉移，為香港、國家及世界的社會和經濟發展作出貢獻。