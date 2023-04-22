在美涉欺詐洗黑錢 申保釋被拒 郭文貴或面臨百年監禁

現年54歲中國富商郭文貴，涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名，3月在紐約被捕。曼哈頓聯邦法官拒絕郭文貴律師提出的2500萬美元保釋方案，認為他有潛逃風險；據外媒報道，有美國地方法官更認為，若郭文貴的罪名成立，「他將面臨最高超過100年的監禁」。



郭文貴被控涉嫌欺詐10億美元，美國地區法官托雷斯表示，檢察官已證明郭文貴有逃亡風險，並有明確和令人信服的證據顯示，如郭文貴獲釋將對社區構成經濟損害風險，故繼續將他關柙。

