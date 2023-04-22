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沙頭角房車撞欄 司機昏迷不治

2023-04-22 列印
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沙頭角公路龍躍頭段往粉嶺港鐵站方向近馬適路，昨晚8時許一輛平治房車失控掃欄剷上路邊花槽，男司機昏迷被困，消防救出送院，惜回天乏術。現場消息指，死者60多歲，為尼泊爾籍，任職家傭。當時他獨自駕車，準備前往港鐵站，接載僱主妻子，駛至現場發生車禍。意外後死者僱主到場協助調查。
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