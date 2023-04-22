陳國基：鼓勵政商民合作為社區
4.7萬人報考 102名確診者特別試場應試 無懼風雨疫情頂硬上 DSE考生：英文題「唔蝦人」
中學文憑試（DSE）昨開考，「打頭陣」的是英文科閱讀及作文考試，考生都無懼風雨及新冠疫情，「頂硬上」應考，其中102名在考試前確診考生，即使可能因不適影響水準，都到指定試場應考；社會各界都紛紛為考生打...
2023-04-22
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指助伊朗取電子部件助俄襲烏 美國再制裁多間中港企業
美國制裁包括中港公司在內的六間公司和一名個人，指他們涉嫌協助伊朗取得電子部件作軍事用途。中國商務部昨強調，中國對無人機出口有嚴格管制措施，所有達到管制標準的無人機，出口均須申請許可，防止用於非和平目的...
2023-04-21
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拜登或簽令限制美企投資中國高科技 外交部斥美將經貿武器化
美國總統拜登據報計劃未來幾周內簽署行政命令，限制美國企業投資中國經濟關鍵領域，主要針對半導體及人工智能等，受限制的包括創業投資、私募股權以及合資企業等。外交部批評美方將經貿科技問題武器化，剝奪中國發展...
2023-04-22
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天瀧示範單位率先睇
焦點新盤「踩油」邁入銷售進程。由恒基、中國海外、華懋、帝國、新世界及會德豐合作發展、啟德PARK PENINSULA（海灣半島）天瀧，今日對外開放示範單位，最快下周公佈首張銷售安排，料本月底招標推售。...
2023-04-22
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中美關係緊張科技股重傷 恒指急挫321點險守2萬關
美股3大指數隔晚齊跌，而中美關係再度緊張，美國計劃限制美國企業投資中國關鍵技術領域，導致A股偏弱，港股緊隨外圍低開，一度失守2萬點，低見19974點，半導體及人工智能（AI）股成重災區。恒指昨日低開6...
2023-04-22
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烏尼化腐朽為神奇 意甲盛世維拉有「福」享
烏尼入主阿士東維拉5個月，除了將球隊由下游份子變成前4競爭者，還令前鋒奧尼屈堅斯升呢為頂級射手，後者透過觀看烏尼過往與多位世界級前鋒合作時的影片，進化到在過去12輪聯賽狂轟11球。維拉今晚英超作客賓福...
2023-04-22
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拍《12日》心痛角色被愛情折磨爆喊 39歲鄧麗欣享受單身 無牽掛都係一種幸福
相隔23年，電影《十二夜》的姊妹作《12日》終於面世，女主角由張栢芝變成鄧麗欣（Stephy）。演足10年的Stephy角色跨度大，加上情緒起伏，曾拍到崩潰爆喊，難度極高。16年跟拍拖10年的方力申分...
2023-04-22
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李純恩 - 皇都「FADO」｜好好過日子
澳門的葡國菜分兩種，一種是正宗葡萄牙菜，一種是葡萄牙人在澳門發展出來的「土生菜」。皇都酒店的「FADO」為前者，以正宗葡國菜著名。這天去吃晚飯，適逢他們的大廚Luis Americo從葡萄牙飛到澳門坐...
2023-04-22
- 林月庭 - 渴求的價值｜甘美人生
- 白頭Lo - Norwich地標項目St James Quay 坐擁River Wensum河畔美景｜白頭Lo海外地產專欄
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呂健威起孖捧盃封王
昨晚谷戰呂健威憑「高明駿將」和「旅英福星」梅開二度，後駒奪得香港欖球總會盃，呂健威則成為練馬師王。至於何澤堯和潘頓都起孖，最終前者以四分後來居上，成為騎師王。其餘黎昭昇憑「怡勁力」和「陸知」包辦第七口...
2023-04-20
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