陳國基：鼓勵政商民合作為社區

澳門的葡國菜分兩種，一種是正宗葡萄牙菜，一種是葡萄牙人在澳門發展出來的「土生菜」。皇都酒店的「FADO」為前者，以正宗葡國菜著名。這天去吃晚飯，適逢他們的大廚Luis Americo從葡萄牙飛到澳門坐...

2023-04-22