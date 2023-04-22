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陳國基：鼓勵政商民合作為社區

2023-04-22 列印
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  非牟利機構「愛望基金」昨舉行Action Team啟動禮（圖）。出席儀式的政務司司長陳國基表示，政府鼓勵政商民合作，支持積極有為深入社區。Action Team會深入社區，協助改善基層兒童和青少年心理健康。陳國基與基金創辦人鄭志剛、Action Team召集人羅詠詩及小組成員交換意見，討論如何促進基層兒童和青少年正向思維。
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