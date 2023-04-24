作品遍港：中大《仲門》中環《太極》尖沙咀《排隊》 國際名雕塑家朱銘久病厭世自縊亡

中大 《仲門》

尖沙咀 《排隊》

台灣著名雕塑家朱銘疑久病厭世，上周六在台北市士林區住所尋短，終年85歲。朱銘原本在媽祖廟學習雕刻神像，作品深藏東方精神，逐漸融合傳統與現代，不斷突破創新，藝術界形容其作品堪比英國雕塑大師亨利．摩爾（Henry Moore）。本港多處均見朱銘的作品，其中擺放在中文大學圖書館前的太極系列作品銅雕《仲門》，最為人熟悉。台媒報道，朱銘上周六晚上10時許在住所運動房內運動，其夫人發現他遲遲未返，上樓查看，發現丈夫輕生，即時報案；據悉，當時他已死亡，房內留有遺書。朱銘晚年罹患高血壓等慢性病，近日心情較負面消極，外界估計他久病厭世，其遺體經檢驗，初步認定死因為縊死窒息，排除他殺的可能。作品帶濃厚台灣鄉土情懷財團法人朱銘文教基金會昨晚發聲明，對朱銘之死，感到無比傷痛，代表家屬感謝海內外人士長年以來對朱銘與朱銘美術館的支持。台北市長蔣萬安亦說：「從太極到人間，朱銘大師一直都是台灣藝文界的瑰寶，我們會記得痛苦會過去、美麗會留下。」朱銘原名朱川泰，1938年出生於苗栗通霄一個貧困農家，15歲在鎮上媽祖廟，追隨雕刻師李金川學習雕刻及繪畫手藝，經傳統「3年4個月」學習出師，先後在南庄、基隆、通霄等地擔任雕刻師傅，30歲時他毛遂自薦，帶著自己刻的《慈母像》、《玩沙的女孩》拜楊英風為師，正式踏足藝術創作領域。朱銘的作品帶有濃厚台灣鄉土情懷，深藏東方精神，融合傳統與現代的獨特藝術表現，在藝術創作上亦不斷突破創新。他早期以鄉土主題，如「牛」、「牧童」等雕刻出名，其後的作品「太極系列」與「人間系列」最為知名，是台灣當代美術界的代表藝術家之一。他更創立全台灣最大戶外美術館，每年吸引無數遊客到館欣賞其作品。朱銘的作品落戶香港多處公共空間，如中環交易廣場平台上的《太極》、金鐘中銀大廈正門的《和諧共處》和香港藝術館前空地的《人間系列-排隊》等。最為港人熟悉的，應是於1986年製成、擺放在中大「百萬大道」的《仲門》，它是朱銘的「太極系列」的作品之一，中大學生大都把它以及其所在地台稱為「烽火台」。中大發聲明悼念朱銘，對其離世表示惋惜，並對其家人致以深切慰問。朱銘是中大榮譽文學博士，多年來致力推動藝術教育和藝術品修復，對發揚藝術和文化傳承有傑出貢獻。朱銘於2010年舉辦「2010朱銘香港展」，展出《人間系列-游泳》作品，他當年曾提到：「除了台灣之外，香港觀眾應是最了解我的作品，香港也是我在1970年代晚期，開始進行海外展覽時，最先開始的地方。」