安基司新校舍成功舉行反恐演習 政府跨部門合作擊退「恐怖分子」

■警方設立受影響人士處理中心，替受害者分流、搜身及登記身份，以及急救。

■警方登上各樓層，制服走廊上的歹徒。

近年國外校園事故頻繁，不少家長為子女選擇學校時，着重校園安全。安基司國際教育集團、警務處、消防處、醫管局及勵進教育中心攜手合作，昨日在總面積達15萬方呎、新落成的元朗安基司學校舉行代號「安橋」的跨部門大型反恐演習，最後圓滿成功，有助警方提升應對恐怖襲擊的能力，亦讓近百名青少年參加者學會面對恐襲的應變方法。是次反恐演習中，勵進教育中心安排近百名青少年參與，從中學習遇到恐怖襲擊時如何運用「閃、避、求」的應變指引。警方出動新界北衝鋒隊、機動部隊及反恐特勤隊過百名警員，以及劍齒虎裝甲車參與演習。安基司學校亦派出安全隊伍參與，職員在演習中與警方及其他部門緊密聯繫，全力配合現場反恐和救援行動，充份展示出學校在面對恐怖襲擊時的協作和應變能力，以及完善的安全管理體系。演習開始前，反恐特勤隊向參加者展示反恐裝備，包括防彈盾、防彈衣、破門工具等，青少年反應踴躍，紛紛試穿及試用，並與反恐特勤隊隊員合照。正式演習時，參加者扮演學生及教職員，在禮堂參與講座，其間恐怖分子突然從學校大門及後門闖入，向師生身處的禮堂推進並開火。師生運用「閃、避、求」指引逃離，到3樓課室匿藏。同時，衝鋒隊及反恐特勤隊人員先後入校，與恐怖分子在禮堂外駁火，擊倒不少襲擊者，並安排救援隊替禮堂內外的傷者急救。到達3樓的師生，匿藏課室內並鎖上房門，確保自身安全後致電警方，告知所在位置，其間有匪徒在課室外徘徊，並威嚇師生及試圖進入教室。警方登上各樓層，制服走廊上的歹徒，並在每間課室搜尋師生，當所有歹徒被制服後，警方設立受影響人士處理中心，替受害者分流、搜身及登記身份，以及急救。演習至此完滿結束。借出場地作演習的安基司國際教育集團，一向強調學校的安全性，致力打造全港最安全的學校。除了門禁、監視、求救和警衞系統等設施外，校園還裝設大量智能設備，如計劃中使用的遠距打卡、人臉辨識、周界防護等，學校部份圍牆更安裝紅外線設備，以及在安全死角如種植角、廁所、游泳池等設置具有求救對講功能的緊急按鈕，保障學生全天候愉快學習之餘，亦令家長安心。校董：打造全港最安全學校安基司教育集團執行校董蔡加敏說，安基司擁有超過30年辦學經驗，除了致力提升教育質素外，亦十分重視校舍的安全，集團因此以高規格強化校園安全，包括提升安全防護設備，「學校會繼續把學生的安全放在首位，維護學生的良好學習環境。」勵進教育中心理事范駿華致辭時說：「香港是我們的家園，由警方及各紀律部隊守護其安全；在演習中，同學可以學習在恐襲中如何保障自身安全。」警務處助理處長（行動）呂錦豪以「破天荒」形容是次演習，又指今次演習特別之處在於請來近百位青少年及社會人士參加，十分難得；演習不但加深市民對警隊的認識，讓知道各部隊之間如何配合，發揮各自功能，亦令市民加深解警方如何應對恐怖襲擊，體會到反恐過程的嚴謹。他引用澳門及新加坡的演練，指出「全民參與」的重要性，希望警隊未來的演習也可以加入「全民參與」的元素，達致「全民反恐」目標。