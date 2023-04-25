7月維港海陸嘉年華 連串活動伸延至年底 開心香港重振盛事之都 4 ．29睇戲$30 逛美食市集

■周六的「全港戲院日」戲票劃一收30元。

港府派發新一輪首期消費券後，昨天推出「開心香港」，包羅13項活動，由本周六的「全港戲院日」打響頭炮，當天戲票劃一收30元，同日灣仔會展舉行大型美食市集。旅發局將於7月以維港為舞台，主辦大型海陸嘉年華，其後連串活動伸延至年底，讓市民和旅客樂在其中。財政司司長陳茂波說，活動口號是「好玩好食，開心積極」，將重振香港作為「盛事之都」的聲譽。初步估計「開心香港」動用2000萬公帑，推出多元化活動，頭炮是本周六的「全港戲院日」，當天全港商業戲院一律收30元門票，勢必掀起睇戲熱潮。同日灣仔會展上演以環球美食為主題的大型周末美食市集，超過100個攤位參與，10萬張門票將於本周三在各區民政諮詢中心派發。民政署在5月及6月會先後在沙田大會堂外及觀塘海濱舉辦美食市集，毋須門票。3個市集都會加入青年元素，設現場表演和兒童遊戲等，大人細路，各適其適。海洋公園四晚免費入場旅發局在7月8日起連續5個周末晚上在灣仔、銅鑼灣海濱舉行「Harbour Chill Carnival」大型海陸嘉年華，屆時一連串文化、藝術、音樂及體育運動上演，局方預告會有水上舞台音樂會和煙火表演。嘉年華會加入X-Game元素，市民除了可以觀賞滑板、舞蹈等表演，亦可近距離欣賞獲2024年巴黎奧運列入比賽項目的霹靂舞。活動期間，維港每晚都會發放特別版本「幻彩詠香江」。海洋公園將於6月的4個星期六，即3日、10日、17日、24日，在下園區舉行「Chill All Night」活動，每晚招待約5000名人免費入場，活動包括多媒體光影匯演、現場樂隊表演、攤位遊戲等。財政司司長陳茂波說，過去3年着實鬱結，推出「開心香港」活動，初心是希望市民有多方面的體驗，盡可能為社會帶來正面氣氛。但有聲音質疑動用2000萬元，倒不如直接派錢減輕基層市民的負擔，陳茂波將這2,000萬和消費券300億公帑比較，稱前者較少，並非不值得，「生活除咗賺錢生活外，都想生活開心啲。」至於「開心香港」有否設定KPI，他笑言︰「開心係好個人。」也關乎社會整體氣氛，「當我們自己開心、樂觀啲，亦會感染其他人的。」