海關表示，部門已成立快速行動隊，專責處理涉及短期留港旅客的舉報，有關個案會優先處理。
海關派傳單籲防消費陷阱
海關表示，部門已成立快速行動隊，專責處理涉及短期留港旅客的舉報，有關個案會優先處理。
黃金周旅業大旺 內地團料增3倍
五一勞動節「黃金周」將至，入境團業界預計本周六至5月5日，每日有近200個內地團來港，比目前大升約3倍，料迎來全面通關後的內地團高峰期。高鐵亦加班，期間每日增加11對、即22班來往西九龍站及深圳福田站...
2023-04-25
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中國首次發佈火星彩色影像圖
國家航天技術一日千里。國家航天局和中國科學院聯合發佈中國首次火星探測的3幅火星全球影像圖。此外，有探月工程總設計師指，2030年前，中國人的腳印肯定會踏在月球上。「天問一號」環繞器自2021年11月起...
2023-04-25
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G7倘禁俄出口將報復 俄揚言終止黑海糧食協議
俄羅斯威脅，若七國集團（G7）禁止對俄羅斯的出口，俄方會終止黑海糧食協議。此外，俄羅斯本月接任聯合國安理會主席，外長拉夫羅夫已抵達紐約，會在當地主持安理會會議，但不會與美國國務卿布林肯會談。日媒引述政...
2023-04-25
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University Hill暫收近5000票
市場焦點盤之一的大埔白石角University Hill連日開放示範單位，反應不俗，昨日乘勢二度加推單位應市，涉及61伙1房及2房單位，折實平均呎價16508元，屬原價加推。消息指，項日昨日累收近50...
2023-04-25
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滙控小股東加緊拉票 Ken Sir：有信心議案通過
滙豐控股（005）將於下周召開股東周年大會（AGM），最受關注是由「分拆滙控關注組」提出的第17、18項議案，即有關分拆與派息方案。關注組召集人呂宇健（Ken Sir）表示，有信心這2項議案可獲通過，...
2023-04-25
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輪休主力等歐聯 後備馬打「羅」
皇家馬德里在西甲積分榜仍然落後榜首的巴塞隆拿11分，門將泰拔高圖爾斯直言球隊已放棄爭冠的念頭，但他們為了保持狀態迎戰歐聯4強，緊接3輪聯賽包括今晚快車作客基羅納仍然會全力爭勝。考慮到銀河艦隊或會讓射手...
2023-04-25
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泳兒接花球被軒仔催婚 陳家樂娶連詩雅被自己愛的誓言感動
陳家樂與連詩雅（Shiga）昨日舉行婚禮，家樂的老闆楊受成博士與太太到場送上祝福，英皇同門衛詩雅為家樂擔任兄弟，姊妹團則有陳自瑤、梁諾姸等。一對新人在婚禮激動落淚，家樂本來想將新娘花球拋給衛詩雅，但她...
2023-04-25
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辛正兒 - 多辦開心大盛事 吸海外旅客回歸｜社論
香港全面開關，旅客開始回來。據統計數字顯示，首季總入境人數約為疫情前的3成，當中主要是內地旅客。以過去周末和周日為例，共有逾20萬旅客入境，當中8成為內地人，約2成為海外人士，反映旅遊業的復常並不全面...
2023-04-25
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羅富全三W捧盃稱王
昨日羅富全勝出「爽快」、「大眾勝利」和「年少有威」，三W兼成為練馬師王，而後駒奪得木球會百周年紀念盃；至於鞍上人何澤堯另憑方廄「直線力山」食尾胡，後上成為騎師王。其餘韋達和班德禮憑「馬林」和「美麗喝采...
2023-04-24
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