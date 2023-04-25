海關派傳單籲防消費陷阱

五一黃金周將至，為預防藥房劏客等事件，海關昨聯同旅遊業監管局先後到土瓜灣、紅磡和尖沙咀，視察多間商店，再到銅鑼灣、旺角等購物熱點巡查藥材及海味店，提醒商戶需符合商品說明條例，又向旅客和市民派發傳單，講解消費權益，避免墮入消費陷阱。



海關表示，部門已成立快速行動隊，專責處理涉及短期留港旅客的舉報，有關個案會優先處理。