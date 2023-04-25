肺炎鏈球菌個案增 專家：危機意識不足

各類呼吸道疾病的感染個案近期增加，包括肺炎鏈球菌。4個醫學會訪問3600人，發現近8成人未曾接種肺炎鏈球菌疫苗，有專家指出，血清3型肺炎鏈球菌感染，有持續上升趨勢，建議政府引入更有效的新一代疫苗。

8成受訪者未打疫苗



逾6成受訪者自認為非高危一族，反映對病毒的危機意識不足。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華表示，市民毋須再戴口罩，感染肺炎鏈球菌的風險可能增加。



感染及傳染病醫學會成員孔繁毅表示，目前兒童及成年患者主要感染血清3型，惟目前肺炎鏈球菌疫苗所產生的血清3型抗體，不足以應付，建議政府引入新一代疫苗，他又建議政府研究免費接種這款疫苗的可行性，並將資助計劃涵蓋至50歲或以上人士。