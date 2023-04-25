真實個案探討退化成因 根治關節痛患 邁向人生第二場

■今年58歲的阿森因舊患復發而影響到工作能力，在打完第一針透明質酸便能即場做到多年來無法蹲下的動作。

■何女士因膝蓋內的軟組織剝落不良於行，及後由女兒陪同到CALM Medical「立即掂」接受療程，由撐着柺杖到經過治療後輕鬆踏步上飛機。

■何女士除咗雙膝頭哥軟組織退化之外，肩膊軟組織（五十肩）亦有退化問題，接受療程後已完全康復。

■講者：運動創傷及營養學顧問李克強（Johny）

都巿人經常因工作過勞、日常生活及運動姿勢長期不正確以致筋骨勞損、關節退化等問題，不單對健康有耗損，嚴重者連帶日常生活及行動亦受影響。膝關節每日承受着我們身體的重量、運動的衝擊及面對退化等因素時，會因不同程度的磨損，引起痛楚及積水，不抽掉裡面的積水會加快退化及影響盆骨、腰骨及肩頸，甚至引起頭暈及頭痛。但由於關節內腔是一個沒有神經及血管的結構，在醫療上造成的副作用比較少，只要能針對受損情況接受「透明質酸針」療程，就能減緩退化情況。工作勞損多年坐立難安從事保安工作數年的阿森今年58歲，因工作關係，導致腳痛的陳年傷患復發，平時站立兩小時左右便需要坐下來休息片刻，嚴重時更長期無法蹲下。經醫生診治而服食止痛藥多年，但他感到完全無法控制病情，不單影響到工作，也令他非常困擾。早前他在facebook看到CALM Medical「立即掂」的專頁，決定在兩星期前來求助，經診治後，醫生在阿森的痛楚部位抽出40cc黃色積水，再接受「透明質酸針」療程，並在同樣位置打針注入「第一針」分子結構濃度比較低的透明質酸，緩解因關節磨蝕退化做成的痛楚。打針後阿森表示：「好舒服！以往無法做到的動作都能活動自如。」他更即場示範蹲下再即時站起身，笑容滿面地不停緩步走動。消解長期傷患重拾人生另一個案的何女士於十多年前，突然有一隻腳不良於行，當時身在外國的何女士急趕回香港入院診治。她憶述：「接受咗一個微創小手術，响我膝頭開兩個窿，好似吸塵機咁刮走啲組織。」何女士透露之後兩年她都要以枴杖代步，她解釋是因為傷口刮得太深以致難癒合，令她長期疼痛難耐。何女士的女兒見媽媽行動不便當然心痛，兩人商量後，女兒便帶她親臨CALM Medical「立即掂」親自印證。由撐着柺杖到現時行動自如，可獨自去乘搭飛機的她表示：「好彩阿女陪我嚟，我最初都擔心是否可靠，原來唔係呃人嘅！打完針之後，我唔使再拎枴杖，膝頭哥鬆晒又冇再痛。」關節退化勿掉以輕心事實上，遇上關節退化並非長者專利，到CALM Medical「立即掂」求助的患者有些只是三十多歲，甚至更年輕。因為坐姿不良或一些不良的生活習慣，導致局部關節勞損而不自知，直至發現痛楚難耐，已經是兩、三年後的事。「透明質酸針」由兩針分子結構濃度不一樣的透明質酸為基本，患者到CALM Medical「立即掂」會先接受第一針濃度較低的透明質酸，即時緩解關節的退化問題，到後續的保養過程中，只需接受分子結構濃度較高的針。目前針劑已在香港醫務衛生署註冊，亦具備醫學文獻證明，注射後關節內的軟組織一年可增厚3至4倍，比起以手術來更換人造關節或軟組織，創傷度及副作用相對輕微，患者可在接受治療後，極速重投日常生活的節奏。持之以恆簡單保養運動有醫學技術協助下改善痛患，保養反而不能怠慢。CALM Medical「立即掂」運動創傷及營養學顧問李克強（Johny）建議大家以「透明質酸針」療程令痛楚消失，行動自如後，都要自己付出努力去進行保養，他解釋道：「平時做點簡單運動如拉筋、鍛練四頭肌，頭兩年每隔四個月至六個月補打大分子針，可加快復原及加厚軟組織。」「如何有效處理關節退化」講座有各種關節問題想了解更多？感動家人或你本人有關節退化的疑惑，又覺難於啟齒？CALM Medical「立即掂」於5月5日（星期五）舉行的「如何有效處理關節退化」講座，首30名報名參加者可免費出席。日期：2023年5月5日（星期五）時間：1:30pm - 3:00pm費用：免費名額有限：只限首30名報名參加者豐富獎品：問答環節地址：旺角彌敦道700號T.O.P.1206-8室「立即掂」查詢熱線9299 8770