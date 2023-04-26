偷闖天橋撼旅巴 鐵騎「學神」輾爆頭慘死

■警方檢視肇事電單車，發現沒有掛上「學」字標誌。

■29歲姓何電單車司機，頭部被輾死亡。

一名大膽電單車司機僅持學牌，昨早繁忙時間疑違規駛上屬快速公路的干諾道西天橋，失控撞向旅遊巴，結果遭車輛輾過，當場死亡；不顧而去的旅巴司機其後被捕。汽車會提醒，「學牌」司機要循規蹈矩，若駛上快速公路是陷自己於高危。根據運輸署數字，今年1月涉及電單車的意外便有258宗。意外發生於昨早約8時44分，29歲姓何男司機沿上環干諾道西天橋支路，上斜往中環方向行駛，根據車cam片段顯示，涉事旅遊巴與電單車分別沿左右兩線並排而行，至上斜一個微右彎，右線的電單車，慢慢越過中線，靠向左線的旅遊巴右邊車身，導致兩車碰撞，姓何鐵騎士當場直接倒下馬路，頭部剛好被車輛輾過，他翻滾數圈後已失去反應，地面遺下大攤血跡及人體組織。救護員接報到場，證實他當場死亡。沒掛上「學」字標誌旅遊巴在兩車相撞一刻，曾經亮起煞車減速燈，未幾便繼續開行離去。隔個多小時後，警方在小西灣富欣道一間中學內，尋獲31歲旅巴司機，以涉嫌「意外後沒有停車及意外後沒有報案」拘捕他。據悉，何生前非常孝順年約90歲外婆，她昨午仍未知愛孫已離世。據悉，何生前做過魔術師及裝修工，近年受疫情影響，靠打散工維生。警方其後發現何只持有「學牌」，並無正式駕駛執照，而肇事電單車亦沒有掛上「學」字標誌，懷疑有人「偷雞」在限制區域駕駛肇禍。香港汽車會會長李耀培表示，若沒掛上「學牌」標誌駛上快速公路，無異置自己於危險之下，他指出，「學牌」司機必須掛學牌標誌，在指定時間及道路學車，例如不能在限速70公里的快速公路駕駛，而進入只能通往屬快速公路的干諾道西天橋，也是違規。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，如司機做出違法事情而命喪輪下，保險公司可不作出賠償，他提醒學牌司機不要有僥倖之心。西區電單車撞倒遛狗女另外，西區昨早亦發生另一電單車意外，一名48歲男子駕駛電單車載着一名男乘客，駛至近堅尼地城游泳池對開時，一名34歲女途人拖着史納莎犬過馬路，電單車收掣不及，撞倒女途人，女事主飛彈5米，伏在路中不省人事。電單車再衝前20米後翻倒，電單車司機一度陷入昏迷，電單車乘客受輕傷，3人送院救治。至於史納莎犬亦受輕傷，事後交由愛護動物協會治理。運輸署數字顯示，今年1月涉及電單車的交通意外共258宗；在去年下半年，每月也錄得超過230宗。