鄧炳強率6紀律部隊首長訪京

保安局局長鄧炳強聯同6個紀律部隊首長，繼續訪京行程，鄧炳強昨與警務處處長蕭澤頤、海關關長何珮珊等拜訪海關總署；之後再到交通運輸部與救助打撈局，簽署香港消防處及政府飛行服務隊的合作意向書。

觀升旗禮心情激動



另外，鄧炳強與各紀律部隊成員昨早亦到天安門廣場，觀看升旗禮。鄧炳強在社交網站指，今次是繼2019年後第二次觀禮，心情激動，「身為中國人無盡的驕傲」。他表示，2019年第一次觀禮時，由於當時香港飽受「黑暴」的衝擊，心情激動之餘，「也比較沉重」；昨早再次見證升旗儀式，內心依舊激動，但與過往不同，他指香港已走出陰霾，從「由亂到治」走到「由治及興」的新階段。