16食肆接受預訂團餐 每位40元起

五一黃金周將至。消息指，旅議會近日向本地旅行社，發放「接受預訂旅行團餐參考資料名單」，包括16間食肆，及4個位處商場的美食廣場，逾半坐落土瓜灣和紅磡，人均收費由40元至240元不等。



16間獨立食肆中，有15間為中式酒樓，每位餐費60至120元；早前推出海上午膳分流內地團的洋紫荊維港遊，及位於半山的一間茶餐廳亦在內。參考名單還列出位於油塘大本型、佐敦恒豐中心、尖沙咀新港中心及大角咀奧海城2期的美食廣場，午餐每位約40至75元，較闊綽可吃鐵板燒，每位240元。



餐飲聯業協會會長黃家和表示，若16間食肆能夠平均分配，能有助分流旅客。旅議會總幹事楊淑芬亦說，有關餐廳必須接受預約，及避開繁忙時間招待內地團。