戲院商會研定期辦「全港戲院日」

本周六是「全港戲院日」，市民當日可以劃一30元看電影，明早11時開始發售戲票，戲院商會理事長袁彥文表示，若反應好，會研究定期做有關活動，吸引更多市民入場看戲。



活動預計超過20萬人受惠。袁彥文表示，有些在早前很受歡迎的電影，亦會在周六再次上映，讓仍未入場看的市民有更多選擇，他預計出現「黃牛」的機會較低。他明言，若活動反應好，未來會與不同片商、政府商討，研究定期做「全港戲院日」等類似活動，吸引更多市民入場看戲。



本港電影市道雖然有改善，如去年有許多港產片打破票房紀錄，但整體票房仍較疫情前減少15%至20%。