清潔工32樓(車立)槽墮斃 警列「工業意外」處理

觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓，發生奪命意外。警方昨傍晚6時許，接獲上址保安員在地面報案，一名男清潔工人懷疑在大廈32樓位置沿(車立)槽墮下。警方、消防及救護趕抵，消防派出高空拯救專隊設法營救，最終在升降機槽內發現事主，證實他當場死亡。案件現列作「工業意外」處理，警方正調查意外起因。



消防處表示，在升降機槽底2米乘2米的位置，發現男事主明顯死亡，人體組織散落在升降機槽底及不同樓層位置，高空拯救專隊經視察槽頂、各樓層及槽底後，尋回所有人體殘肢。

勞工處調查意外，工業傷亡權益會對事件深感難過，促請勞工處及警方徹查意外成因，並要求業主和物業管理公司交代，涉事升降機是否故障或正在維修。