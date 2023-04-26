800家長出席研21世紀國際級學生元素 安基司招生暨專家講座全場爆滿

■有「港版劍橋」之譽的安基司學校位於元朗凹頭錦田河畔，佔地超過15萬平方呎。

■安基司教育集團執行校董蔡加敏表示，幼稚園學生創意和想法無邊界限，天馬行空，21世紀正正需要具備創意、自信、知識、品德的人才。

■超過800名家長出席安基司學校座談會，不少家長攜同子女一同參與及參觀校園。

■安基司學校是全港首間具備幼稚園游泳課程的學校，學校設有獨立游泳館。圖為安基司學校校監蔡李惠莉博士。

位於元朗凹頭錦田河畔的安基司學校新校舍終於落成，學校在4月22日首次開放校舍及舉辦教育專題講座，超過800名家長出席，座無虛席。安基司亦邀請星級校長及教授分享「如何培育國際級優秀孩子」，不但着重豐富知識， 必須具備品德、智慧及國際視野。安基司學校教育講座吸引超過800名家長參與，他們都十分投入講座，由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳博士分享多年教學經驗。陳偉佳博士表示，教育必須以學生為中心，幼稚園是學生的起點，孩子從小教育是未來成長基礎。三文四語是學校語言策略而聖保羅男女中學附屬小學前校長梁麗美認同，幼兒教育是學生關鍵階段，特別是「品格由小開始或成長階段是重要」，由自理能力開始，例如自行食飯、穿衣服等，「自動自覺的能力，由他律到自律」。安基司教育集團執行校董蔡加敏表示，幼稚園學生創意和想法無邊界限，天馬行空，21世紀正正需要具備創意、自信、知識、品德的人才。學校老師須細心聆聽學生需求、想法，才能制定出最合適兒童發展課程。保良局蔡繼有學校創校校長劉筱玲，被視為教育界先鋒，她認為聆聽孩子需求是重要，香港家長是緊張大師，安排各式各樣興趣班給子女，最終家庭相處變成「接送」，失去談天和陪伴時光。蔡加敏補充，安基司學校為孩子建立廣闊世界，語言是溝通工具，三文四語是學校語言策略，學生長大後具備和世界一半人口溝通的能力。香港大學電子及電機工程系名譽副教授彭國雄指出，人工智能能為學生創造更生動有趣學習環境，提供個性化學習，在場800名家長都聽得投入，了解如何培養國際級的優秀孩子。蔡李惠莉校監投身教育數十年 陪伴學生築夢 啟發潛能安基司學校由覓地、設計校園、興建校舍至構思課程費時數年，安基司學校校監蔡李惠莉博士致辭時感謝團隊努力不懈地工作，而學校不惜工本興建校舍，為的是創造最好的學習環境給小孩。蔡李惠莉博士表示，於2000年創辦第一間安基司幼稚園暨國際幼兒園，23年後見證安基司教育集團邁向新里程碑，全新小學正式落成，未來籌辦一條龍中學。她分享數十年教育經驗，認為幼兒教育是學生根基，幼兒教育最困難是和孩子上課學習，小朋友精力和創意是無窮，但一切辛苦都是值得。而課堂後和小朋友成長的回億，他們的笑聲，是她人生美好時光，安基司小學成立能夠使她陪伴孩子成長，期待中學部成立之後，「真真正正看到小朋友長大成人」。她感謝每位家長的信任，讓安基司學校參與和陪伴孩子成長，每位孩子為安基司創造獨一無二的成長回憶。安基司學校小學校長Thomas Crawford Moore表示，本地文化及身份認同是安基司學校課程的特點，其他國際學校是無法給予的。他介紹學校課程以英國教育為藍本，重視英文、中文、STEAM及ICT教學，突破傳統的死記硬背學習方法。安基司學校幼稚園校長Jasmina Wadhwani表示，幼稚園採用英國學前教育課程、主題教學、從遊戲中學習及科學創新課程。